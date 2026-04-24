El tiro en el pie del Espanyol de Manolo González en la segunda vuelta de LaLiga

El cuadro perico suma 15 partidos consecutivos sin ganar en el campeonato doméstico, superado por diferentes factores que le han hecho bajar hasta la duodécima posición de la tabla. Uno de ellos, la faceta goleadora, ya que tan solo han logrado 15 goles en los encuentros mencionados

El Espanyol no levanta la cabeza en LaLiga EA Sports y asume un grave riesgo de cara a las últimas seis jornadas. Los de Manolo González, tras la derrota ante el Rayo Vallecano, suman 15 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, una mala dinámica que le acerca cada vez más al descenso, estando ya a seis puntos de esa zona baja.

El Espanyol sigue en caída libre desde el comienzo de año, con más sombras que luces en un equipo como el de Manolo González que invita a pensar que tendrá un final de temporada de lo más complicado. Sobre todo, viendo el calendario que se le presenta, con equipos como el Levante o Sevilla, que se encuentran luchando por la salvación.

Las claves de un Espanyol que sigue dando señales de preocupación

Uno de los puntos débiles de este Espanyol está siendo la faceta goleada. Tanto Roberto Fernández, como Kike García y Pere Milla llevan tan solo seis goles esta temporada en LaLiga EA Sports. Números que ponen en evidencia la falta de anotadores en el conjunto de Manolo González, que tan solo han logrado 37 tantos esta campaña en el campeonato doméstico.

En la derrota ante el Rayo Vallecano, Manolo González volvió a apostar por los dos delanteros en la punta de ataque: Roberto Fernández y Pere Milla. Sin embargo, esta opción no dio sus frutos, ya que el Espanyol tan solo logró cuatro tiros a puerta en todo el partido, destacando un lanzamiento de Edu Expósito en la primera parte que detuvo Dani Cárdenas.

De hecho, el propio Manolo González hizo especial hincapié en la falta de oportunidades que perdió el Espanyol contra el Rayo Vallecano: "La primera media hora hemos estado bien, pero no hemos estado bien en los últimos metros. En la segunda parte hemos dado un paso adelante, que les dejaba a ellos más espacios. Hemos tenido nuestro momento para ponernos por delante y si no lo haces pasa lo que pasa".

La lesión de Javi Puado, en el momento cumbre del Espanyol en LaLiga

Javi Puado sufrió una una rotura del ligamento cruzado anterior en el encuentro del pasado 11 de enero ante el Levante, que acabó en empate. Tras ello, el Espanyol no ha podido vencer en ningún partido de LaLiga, echando en falta la figura de un capitán como el centrocampista de 27 años. Antes de sufrir el duro varapalo, el jugador disputó diez partidos en el campeonato doméstico, logrando goles goles, además del tanto en Copa del Rey.

Su figura es necesaria en el equipo de Manolo González, que fue muy claro tras el encuentro contra el Rayo Vallecano. Desde entonces, el técnico del Espanyol ha probado diferentes variantes, como la de Dolan o Ngonge, que llegó cedido en el pasado mercado de fichajes de enero procedente del Nápoles. Sin embargo, el belga no es titular indiscutible y no está teniendo el impacto que hubiese deseado en el equipo perico.

Manolo González, ante un calendario en el que puede dictar sentencia

Tras la derrota ante el Rayo Vallecano, el Espanyol piensa en remontar la situación y romper la mala racha ante su afición, en el choque de este lunes ante el Levante en el RCDE Stadium. La dinámica del conjunto de Manolo González puede cambiar en los siguientes partidos de LaLiga EA Sports, teniendo además dos consecutivos en su estadio, como es también el del Real Madrid.

Sin embargo, mucho tiene que cambiar el Espanyol de Manolo González para no llegar al límite en las últimas jornadas del campeonato doméstico, dónde espera el Sevilla, Athletic Club, Osasuna y Real Sociedad. Cuatro equipos con diferentes intereses, pero de gran dificultad, sobre todo el que enfrentará a los de Luis García Plaza, que se encuentran aún más abajo en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Además, los antecedentes pueden preocupar aún más el Espanyol. El Zaragoza, en la temporada 2012-2013, firmó también 15 partidos sin ganar y terminó descendiendo a Segunda División. No obstante, el Granada, en la campaña 1970-1971, con 14 encuentros sin conocer la victoria en Primera, se terminó salvando, algo que espera hacer Manolo González al término de esta Liga EA Sports, ante un descenso que sigue muy abierto.