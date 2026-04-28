Simeone y Koke dan las claves para intentar ganar al Arsenal: intensidad y concentración

El entrenador y el centrocampista del Atlético de Madrid han comparecido en rueda de prensa antes de disputar el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Los dos se han mostrado muy ilusionados con poder ganar el título

Diego Pablo Simeone y Koke, entrenador y capitán del Atlético de Madrid respectivamente, comparecieron en rueda de prensa en la previa del partido de ida de la semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal en la cual dieron las posibles claves para conseguir la victoria y afrontar el encuentro de vuelta con ventaja.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo que entiende la ilusión del aficionado. "Normal que el aficionado se encuentre así en una nueva semifinal. Es extraordinario que el Atlético esté de nuevo en una semifinal, cuarta en 14 años... Ese ambiente que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Jugamos contra un gran equipo pero allá vamos".

El argentino dijo que no siente presión. "No es presión, es responsabilidad. Es un objetivo enorme que el club no lo ha logrado nunca. Es un partido de fútbol y son los futbolistas los que terminan decidiendo estos partidos".

Simeone dio sus claves para que el Atlético de Madrid pueda ganar al Arsenal. "Lo que venimos haciendo en las eliminatorias de Copa del Rey y Champions. Jugar con esa intensidad, con la búsqueda de lo que tiene el equipo ofensivamente...".

Por otro lado, habló de Sorloth. "Cuando está bien es determinante y lo necesitamos como el otro día en el segundo tiempo. Seguramente mañana nos ayudará en el partido".

También tuvo palabras para Julián Álvarez. "No estoy en la cabeza de Julián. Entiendo que es normal que a un jugador extraordinario como Julián Álvarez lo quiere el Arsenal, el Barcelona, el PSG... porque es muy bueno".

Por último, dejó en duda la participación de Lookman. "Su llegada ha impactado en el equipo. Tiene cosas diferenciales ofensivamente nos da mucho, está mejorando mucho en la fase defensiva. Veremos mañana si se puede recuperar que hoy todavía tenía alguna molestia".

Koke habla de la baja de Pablo Barrios

Koke, por su parte, analizó cómo llega el Atlético de Madrid a la semifinal de UEFA Champions League contra el Arsenal. "Siempre que se acerca la fecha tiene ese nerviosismo en el estómago como en la primera cita con la chica que te gusta. Los días previos hay nerviosismo pero luego en el partido tranquilidad".

El capitán del equipo rojiblanco dijo que una de las claves será estar muy concentrado. "Estos partidos se deciden por detalles. Ya lo vimos en los cuartos. Concentración máxima en el partido que se va a decidir por pequeños detalles".

Koke afirmó que no siente presión. "No lo siento así. Siento que estoy disfrutando esta temporada un montón. No se juegan unas semis todos los años. El Atlético ha jugado siete y esta es mi cuarta y la voy a disfrutar como las anteriores veces"

Por otro lado, Koke reflexionó sobre la baja de Pablo Barrios. "Es un jugador grandísimo. Está teniendo mala suerte con las lesiones. He hablado con él y ojalá esté lo más pronto posible con nosotros".

Por último, el centrocampista se mostró confiado con Griezmann. "Si se puede despedir con la Champions sería increíble para todos pero la motivación la tenemos todos. Esto es un equipo y jugamos para intentar lograr lo máximo y lo máximo es la Champions".