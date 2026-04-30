Simeone, contundente sobre los penaltis: "Estamos en unas semifinales de Champions League"

El técnico del Atlético de Madrid atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el encuentro y no escondió su conformidad con la decisión del árbitro de no señalar finalmente el segundo penalti a favor del Arsenal

Atlético de Madrid y Arsenal vivieron este miércoles la noche de los penaltis y pudieron ser tres en lugar de dos. El tercer el discordia fue señalado en primera instancia a favor del Arsenal pero tras una larga revisión con el VAR, terminó quedando anulado. Tras el encuentro, un Simeone optimista de cara al partido de vuelta, fue claro cuando se le preguntó sobre el penalti señalado al Arsenal en el primer tiempo.

Simeone aludió a la Champions League y a sus semifinales como baremo para señalar un lanzamiento desde los once metros: "Para cobrar un penalti, tiene que ser un penalti. El contacto me pareció mínimo en el del primer tiempo y estamos en unas semifinales de Champions".

Las lesiones de Julián Álvarez y Giuliano Simeone

Simeone también fue cuestionado sobre las sustituciones de Giuliano y de Julián Álvarez. En relación a Giuliano, el técnico aclaró el golpe que tuvo en la primera mitad a la altura de la cintura: "Giuliano tuvo un contacto con Hincapié en el inicio, un golpe sobre la cintura que le molestaba mucho. Esperemos que sea poco. Sorloth dijo que le molestaba la pierna (en el calentamiento) y le cuidamos para no forzarle pensando en la vuelta".

Sobre Julián Álvarez dijo más Simeone con su gesto que con sus palabras. El técnico del Atlético de Madrid mostró su preocupación por el autor del gol de esta noche y explicó con sus palabras que será sometido a pruebas: "Se someterá a pruebas para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible". Añadió además Simeone que es optimista de cara a la vuelta en relación a la participación de Julián Álvarez: "Siempre soy optimista".

Simeone en el partido de este miércoles entre Atlético de Madrid y Arsenal dando indicaciones en la banda

Mateu Alemany declaró instantes antes que al Atlético de Madrid estuvo falto de fortuna. Simeone prefirió apostar por la contundencia y reconoció la igualdad de la primera parte al igual que la superioridad de los suyos en el segundo acto: "No creo en la fortuna, creo en la contundencia. La primera parte fue pareja, quizás ellos mejor con pelota pero sin muchas ocasiones. Tienen muy buena plantilla: entraban los suplentes y eran mejores que los titulares. Aun así, en la segunda parte hayamos sido mejores que ellos".

Los ajustes del Atlético de Madrid en el segundo tiempo

Simeone achacó el mejor segundo tiempo del Atlético de Madrid a la bajada de intensidad del Arsenal y al crecimiento de los colchoneros en el orden: "Ellos bajaron su intensidad y nosotros crecimos en nuestro orden. En la última línea estuvimos mejor y generamos ocasiones de Griezmann y Lookman". Por último no escondió Simeone lo impresionante del recibimiento de la afición colchonera en las inmediaciones del Metropolitano: "Hoy fue increíble. La llegada al estadio, impresionante. Pocas veces se ha igualado el ánimo que hemos tenido al principio del partido. No estarán presentes en la vuelta, pero sus almas y sus corazones estarán".

El capitán Koke también mostró sus dudas sobre el penalti señalado al Arsenal y apostó por resolver la eliminatoria en la vuelta: "Lo hemos intentado, hemos empezado perdiendo, un penalti que para mí es dudoso, pero lo ha pitado, el equipo se ha repuesto, ha ido a por el partido, hemos tenido ocasiones para ganar, es fútbol y se resolverá todo en la vuelta. Hemos hecho un buen partido contra un equipo muy duro, muy físico, que compite muy bien, defiende muy bien y tiene gente rápida arriba".