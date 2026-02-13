El campeón desafía a Davidovich en Dallas

Alejandro Davidovich tiene una gran oportunidad de estrenar su palmarés en Dallas, pero el cuadro se le complica desde cuartos de final, donde se va a medir al actual campeón, Dennis Shapovalov

Alejandro Davidovich sigue teniendo un gran debe en su carrera, pues pese a estar instalado entre los 14 mejores del mundo y seguir aspirando al top ten, le falta algo, ganar. Es uno de los pocos tenistas punteros que jamás ha levantado una corona profesional pese a rozarlos muchas veces. Pero cada semana es una oportunidad para él y estos días en el ATP 500 de Dallas, donde es el tercer cabeza de serie, son una buena muestra. Pero eso sí, a partir de los cuartos de final se le complican las cosas y se va a tener que medir al campeón del año pasado, Dennis Shapovalov.

El canadiense superó este jueves a Aleksandar Kovacevic y será el rival del español en los cuartos de final. Shapovalov, número 40 del mundo y defensor del título, derrotó al estadounidense en un partido cómodo de octavos de final por 6-4 y 6-4 en una hora y seis minutos. Dos breaks y mucha solvencia al saque le marcaron el camino hacia seguir avanzando, aprovechando que la pista cubierta le viene muy bien para su juego.

Davidovich y Shapovalov se enfrentarán este viernes en una ronda de cuartos de final en la que no faltarán los grandes candidatos al triunfo. Además del malagueño también han logrado avanzar los dos primeros cabezas de serie y representantes del top 10 esta semana, Taylor Fritz y Ben Shelton, aunque quien no lo ha logrado ha sido el otro gran peligro local, Tommy Paul, eliminado por Kecmanovic en un partido agónico. Al igual que Frances Tiafoe, quien ha cedido ante Seb Korda.

Cara y cruz en el dobles

Mientras Foki sigue avanzando y es uno de los grandes favoritos en el cuadro individual, las cosas no le van tan bien en el de dobles. El malagueño formaba dupla con el italiano Flavio Cobolli y debutaron la pasada madrugada, sin embargo, aquí las cosas no le han ido tan bien. Tenían un hueso muy duro y eso les ha costado ser eliminados por 6-3 y 6-3 a manos del estadounidense Christian Harrison y del británico Neal Skupski, campeones de Grand Slam y una de las parejas favoritas para levantar la corona tejana.

Aunque en lo que se refiere a candidatos a la victoria en el dobles, ahí están Marcel Granollers y Horacio Zeballos, primeros cabezas de serie del torneo, que en su caso debutaron con triunfo sobre el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic por 6-4 y 6-2 en la ronda de octavos de final y aspiran a todo esta semana.