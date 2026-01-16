Pellegrini, abierto a fichar en enero bajo una condición: "Sería importante, pero es un mercado difícil"

El míster chileno no escondió su deseo de mejorar la plantilla bajo la consigna de que "hay tener muy claro lo que se puede traer" por la realidad económica para poder crecer

Una vez más, como reclama el guion en periodo de salidas y de fichajes, a Manuel Pellegrini se le cuestionó en rueda de prensa en varias ocasiones sobre si espera o no movimientos en el mercado invernal en ambos apartados. La respuesta de Manuel Pellegrini no varió en demasía con respecto a comparecencias anteriores con el matiz de que no escondió que le gustaría mejorar la plantilla con el permiso de la realidad económica: "Ojalá".

"La sensación con el mercado es la que he dicho desde que empezó el mes, cada vez que me preguntan por el mercado. Todas las especulaciones, los nombres de los jugadores que vienen, los jugadores que se van... Yo creo que son solamente especulaciones, rumores, intereses", señaló Pellegrini, que insistió en que no piensa ahora mismo en los refuerzos.

"Así que me centro en el plantel que tenemos nosotros ahora en este momento. Que sé que tenemos que tratar de buscar los puntos mañana con Villarreal e ir Europa el próximo jueves. Ya veremos con el paso de los días que va pasando en enero, pero la verdad es que no estoy centrado en ese tema", añadió el técnico, al que le insistieron sobre el hecho de que para venir alguien tenía que producirse la salida de Bakambu o Chimy, el héroe copero.

Pellegrini insiste: "Tiene que venir un refuerzo o un nombre nuevo"

"Bueno, voy a repetir lo que digo. No hablo de nombres porque son todas especulaciones. El que dijo que tenía que salir un jugador para que llegara otro fue el presidente. Lo que yo digo es que si viene otro, es claro que sea un refuerzo, que no sea un nombre nuevo, pero es un mercado que no es fácil, que hay que tener muy claro lo que uno puede traer. Hay que saber, además, que si a uno le quitan a un jugador importante, si se va reforzar el plantel", apuntó el míster, que incidió en que el plantel actual ha respondido.

"Podríamos hablar mucho rato del mercado y no creo que sea importante, porque son solamente especulaciones. Hasta el día de hoy este es el plantel que tenemos y que ha respondido. Ojalá lo pudiéramos seguir mejorando, sería siempre muy importante, pero para eso, como digo, hay una realidad económica que también hay que tener en cuenta", explicó el preparador heliopolitano, que en la anterior comparecencia dijo entre líneas que no veía fuera al Chimy Ávila por lo que demostró que puede aportar en la cita de octavos de la Copa del Re contra el Elche.