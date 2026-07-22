Tras el 'no hay billetes' del Colombino, el Granada ya espera al Betis con precios populares

Tras el choque de esta noche frente al Recreativo de Huelva, el conjunto verdiblanco afrontará el Trofeo Ciudad de Granada el próximo sábado y en el Nuevo Los Cármenes esperan aprovechar también el tirón verdiblanco para conseguir una gran entrada

Tras finalizar su 'stage' en Alemania con el primer bolo de la pretemporada ante el modesto Sportfreunde Lotte, resuelto con un doblete de Pablo García y un penalti transformado por Nelson Deossa, el Real Betis elevará el listón de exigencia esta semana con dos nuevos compromisos estivales. Así, para arrancar, este miércoles, ya con Manuel Pellegrini al frente tras resolver unos asuntos personales, el conjunto verdiblanco se medirá al Recreativo de Huelva, de Segunda RFEF, en el Trofeo Colombino.

Lleno asegurado en el Trofeo Colombino

Como era de esperar, habrá un gran ambiente en las gradas del Nuevo Colombino, con una numerosa presencia de aficionados béticos. Ese tirón del conjunto heliopolitano ha sido clave para que el club onubense haya colgado hoy el cartel de 'no hay billetes' tras varios días con un gran ritmo en la venta de entradas. Así, está asegurado el lleno en un recinto con capacidad para 21.670 espectadores, lo que da buena muestra de la gran expectación que levanta el proyecto de Champions verdiblanco, con las caras nuevas de momento de Fran García, Facundo Bernal y Diego Conde, aunque no estarán presentes Isco Alarcón ni Antony.

Tras dicho encuentro, que dará comienzo a las 20:30 horas, el siguiente paso del 'Ingeniero' y los suyos llegará con el Trofeo Ciudad de Granada, en el que se medirá al conjunto anfitrión en el Estadio Nuevo Los Cármenes el próximo sábado 25 de julio, a las 20:00 horas. Una prueba ante un rival de Segunda división que servirá para testar la evolución del plantel verdiblanco tras dos semanas de trabajo, esperando en la capital nazarí que también ayude a provocar una gran entrada.

Los precios del Granada - Real Betis

Para ello, el Granada ha fijado precios populares, que van desde los 10 euros en Fondos hasta los 30 entre Tribuna, pasando por 15 euros en las Esquinas y 20 en Preferencia. La entrada infantil, por su parte, tendrá un precio único de 5 euros en cualquier zona del estadio. Unas localidades que ya están a la venta de forma online desde la mañana de este miércoles y que permanecerán disponibles hasta el inicio del encuentro. Además, las taquillas estarán abiertas el mismo sábado desde las 17:00 horas, tanto para la venta de entradas como para la resolución de incidencias relacionadas con el encuentro. Se espera también un gran ambiente gracias a que los abonados que ya hayan renovado su carnet para la temporada 26/27 podrán acceder al partido de forma gratuita.

No se descarta otro partido en el calendario de amistosos del Real Betis

Luego esperan al Real Betis otros cuatro amistosos programados, dos de ellos en La Línea de la Concepción, ante el Olympique de Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea (29 de julio) y la UD Almería (1 de agosto). Luego tocará viajará a Irlanda para un nuevo 'stage' y allí tendrá lugar, en Dublín, el choque ante el Arsenal (5 de agosto), cerrando el calendario veraniego en el partido de presentación en La Cartuja frente al Bournemouth (8 de agosto). Pero aún cabe la posibilidad de que el club verdiblanco busque un nuevo choque para compensar el hecho de comenzar LaLiga más tarde.

La presencia de Lo Celso con Argentina en semifinales del Mundial, aunque apenas ha jugado, ha dado licencia a la entidad heliopolitana para aplazar el estreno previsto ante el Valencia en Mestalla. Dicho encuentro tendrá lugar finalmente el martes 25 de agosto (21:00 horas), pero el debut en el campeonato llegará el viernes 21 en casa frente a la Real Sociedad, también a las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a la segunda jornada.

Serán 13 días, por tanto, los que transcurran desde el último amistoso previsto hasta la primera cita oficial, por lo que se baraja la posibilidad de fijar un nuevo amistoso entre medias. Habrá que buscar para ello un equipo que tampoco haya comenzado a competir en esas fechas, por lo que tampoco se descarta que finalmente sea un partidillo ante el filial, pues el objetivo es no estar tanto tiempo sin jugar para llegar de la mejor forma posible al arranque liguero.