Arnold Schwarzenegger, 13 veces campeón del mundo: “Esta es la pauta que sigo para sentirme joven a los 79 años”

El actor y deportista, icono del fisicoculturismo, deja las claves para mantener una vida activa más allá de los 75 años

Aunque Arnold Schwarzenegger es más conocido por su faceta de actor entre los más jóvenes, el exgobbernador de California es el mayor icono del fisicoculturismo y el auténtico dominador de la especialidad en los años 70 del siglo pasado.

Fue siete veces Mr. Olympia (1970-1975 y 1980), el campeonato absoluto de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), y tiene hasta trece entorchados mundiales, pues a esos títulos que coronan al mejor culturista del mundo añadía 5 títulos de Mr. Universo, una victoria de la IFBB y el título de Mr. Mundo (IFBB Pro Mr. World), que se ganó en 1970.

A partir de su fama en el fisioculturismo dio el salto a la gran pantalla y de ahí a la fama mundial. Sus papeles en Conan y Terminator le hicieron célebre a principios de los años 80 y todo lo demás vino después.

Pese a ello, nunca ha abandonado el deporte que le dio la fama. Y si entonces se convirtió en el principal embajador del fisicoculturismo, con el paso de los años se ha convertido en el mejor embajador de la práctica deportiva y del cuidado del cuerpo. Y, a sus 79 años, mantiene una forma física envidiable.

Schwarzenegger ha adaptado sus rutinas con el tiempo

A lo largo de este tiempo ha tenido que variar sus rutinas de entrenamiento debido a lesiones y operaciones, pero nunca ha dejado el deporte y se mantiene fiel a él en la vejez. Cuando se le ha preguntado, ha dicho que para él, entrenar es igual que comer. Hasta el punto de que su lema es: "Si descansas, te oxidas".

Schwarzenegger ha hablado en muchas entrevistas de sus rutinas y de la obligatoriedad de hacer ejercicio en una edad avanzada. Y ha dejado sus enseñanzas, especialmente, en un escrito publicado en la revista Newsweek, donde ha dejado claro por qué está tan bien con casi 80 años.

La clave es no dejar de moverse. “Según mi experiencia, eso es lo que impide a millones de personas a vivir su vida completamente, porque el dolor les hace renunciar antes de aprender lo que sus cuerpos todavía pueden hacer”, escribía.

El actor y deportista de origen austriaco ha repetido esto, como si fuera un mantra, en otras entrevistas recientes. "Cuando la gente empieza a tener dolor, empieza a limitar la cantidad de cosas que hace. Cuando empiezas a hacer eso, el peligro es que sea el comienzo de la muerte, porque el movimiento es vida", señalaba en Bussiness Insider.

Entrenar, una cuestión de salud

Arnold Schwarzenegger deja claro que no hay que entrenar por postureo o por tener un cuerpo más bonito, sino por salud. "Hace mucho tiempo que el movimiento dejó de tratarse de cómo luce mi cuerpo. Ahora entreno para poder seguir haciendo las cosas que importan. (...) Cuando el dolor y la rigidez determinan si puedes levantarte de una silla, subir escaleras o seguir el ritmo de tu familia, eso supone una amenaza para tu independencia", afirma el también expolítico republicano.

El conocido actor de Terminator asegura que cuando empezó tenía otras motivaciones: “Cuando competía como culturista, la fuerza tenía un significado: más. Más peso, más intensidad y más castigo. Esa filosofía me hizo ganar 13 títulos mundiales”. Pero que nunca ha dejado de tener esa mentalidad y la ha ido adaptando al paso del tiempo.

“Ahora, mi rutina de entrenamiento se basa en el control, la constancia y en asegurarme de que pueda moverme mañana. Mi enfoque ha cambiado, pero mi compromiso sigue siendo el mismo. Para mí, hoy las máquinas son mejores, simplemente porque hay determinados movimientos que no puedo hacer debido a problemas en los hombros o las rodillas”, avisa el austriaco-estadounidense, que piensa mantenerse igual, con esa mentalidad, hasta el fin de sus días. “La gente asume que el fitness tiene una línea de meta, pero no la tiene. No todos los días se hace un gran entrenamiento. Algunos días, simplemente con aparecer, es una gran victoria”, añade.

El consejo de Schwarzenegger al que aún se lo piensa

Schwarzenegger deja claro que "nunca es demasiado tarde para empezar" y que "la pérdida de músculo y fuerza no es inevitable". “El movimiento no es un lujo para la gente joven. El movimiento es mantenimiento de por vida. Es la forma en la que protegemos nuestra independencia, resiliencia y la habilidad de seguir haciendo lo que nos gusta. No eres demasiado mayor ni estás demasiado fuera de forma, pero se te da demasiado bien poner excusa”, escribe.

El que rodara en España Conan el Bárbaro en 1981 deja varias frases que deberían meterse en la cabeza todas las personas mayores de 50 años. "Los ejercicios básicos son los ejercicios más infravalorados", indica antes de sentenciar: "Cuando te levantes, súbete a la bicicleta, sal a caminar o corre".