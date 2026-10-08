Fernando Alonso desmiente lo del Dakar pero Aston Martin le abre la puerta: "Es bueno para el automovilismo que los pilotos hagan eso"

El asturiano se ha mostrado molesto en la previa del Gran Premio de Singapur con la información que ha corrido como la pólvora esta semana sobre su participación en la próxima edición del Dakar

Un rumor hoy día se puede hacer noticia en cuanto tantos medios de comunicación decidan darle voz. Porque corre como la pólvora en redes sociales y todos lo dan por hecho.

Hace unos días, la web SoyMotor.com, anunciaba que Fernando Alonso estaba muy cerca de oficializar su participación en la próxima edición del Rally Dakar y que lo haría sobre las ruedas de un coche disfrazado de Aston Martin.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, el propio piloto español se ha encargado de desmentir todas estas informaciones, asegurando que "no es compatible" con sus labores en la Fórmula 1.

"Sí, he leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar", explicó Alonso.

El bicampeón del mundo, que ya ha demostrado su interés por disciplinas diferentes a la Fórmula 1 en el pasado, como demuestran con apariciones en el WEC, las 500 Millas de Indianápolis o el mismo Rally Dakar, recordó que afrontar un nuevo desafío al máximo nivel requiere mucho más que simplemente ponerse al volante de otro vehículo.

Al ser preguntado por otras alternativas, como correr en GT3 como está haciendo en los últimos meses su amigo Max Verstappen, Alonso también lo descartó.

"No, GT3 no. Se necesita de una buena preparación", dijo antes de añadir: "Cada uno de estos retos, porque se han hecho en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requieren de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito".

No obstante, Alonso dejó abierta la puerta a volver a enfrentarse a una nueva aventura deportiva en el futuro, aunque insistió en que no será algo que llegue fruto de especulaciones o filtraciones.

"Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré yo, no será un rumor, y seré yo mismo quien lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado y porque habrá un riesgo que será el correcto", concluyó el asturiano.

Aston Martin le da vía libre a Fernando Alonso

Y aunque el asturiano ha dicho que no es compatible, Mike Krack, director en pista de Aston Martin y quien también ha sido preguntado al respecto antes de las palabras de Alonso, apoyó los planes de Alonso fuera de la F1.

"Lo he leído. Personalmente, tengo que decir que tuvimos a Robert haciendo rallyes, Kimi haciendo rallyes, Max con los GT3, Lance también con GT3. Personalmente, me gusta eso. Creo que es bueno para el automovilismo en general que los pilotos hagan eso".

"Ahora, qué pasa, no puedo decir nada en el caso de Fernando para el año que viene, pero en general creo que es algo muy bueno. Y también muestra qué enfoque de competición o qué pilotos son. Con el calendario de listas que tenemos, quieren hacer otras cosas. Creo que para Max fueron siete fines de semana seguidos de carreras con lo de GT3. Muestra qué pilotos son y me pegan a la TV también, es algo bueno", finalizó.