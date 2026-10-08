Fernando Alonso, bicampeón del mundo en Fórmula 1, monta el circuito de sus sueños: "He elegido el sector uno de Suzuka, el dos de Spa y el tres de Barcelona"

El asturiano ha recopilado las partes más emocionantes de los trazados del calendario para diseñar su pista idílica. Checo Pérez no está muy de acuerdo con el ovetense y le ha puesto una objeción

Bautizado recientemente por Oscar Piastri como 'Maestro del caos', Fernando Alonso es alabado por todos por su pilotaje extremo, por sus estrategias y, sobre todo, por el conocimiento que tiene de cada trazado.

Sus más de veinte años en el Gran Circo avalan una trayectoria en la que ha sido campeón del mundo hasta por dos veces. Y aunque hace tiempo que no consigue una victoria, el asturiano mantiene intacto el respeto en la parrilla.

Tanto es así que nadie quiere que se retire porque siempre aporta algo en cada Gran Premio. Y en una de sus últimas intervenciones mediáticas, el ovetense ha diseñado su circuito ideal, una pista que levantaría al público de sus asientos durante toda la carrera.

El piloto español acabó eligiendo tres sectores distintos del actual calendario de la F1. "Creo que será, sí: el sector uno de Suzuka. "Luego, el sector dos de Spa. Y el sector tres de Barcelona", concluyó Alonso.

Unas declaraciones con las que confirma que Madring no le ha gustado mucho, aunque bien es cierto que ha tenido poca experiencia en él, y con las que no estuvo de acuerdo Sergio 'Checo' Pérez, actual piloto de Cadillac. El mexicano reconoció de inmediato el enorme problema que supondría unir Suzuka y Spa bajo la nueva normativa de motores de 2026.

"Habrá mucho clipping en ese circuito", bromeó Checo Pérez, burlándose de la absoluta imposibilidad técnica del circuito soñado por Alonso. "Para nosotros no", respondió con la misma sonrisa Fernando, causando furor en el público asistente.

Fernando Alonso y su próximo reto para 2027

Otra de las noticias de la semana ha sido el regreso de Fernando Alonso al Dakar. El piloto español de Aston Martin podría anunciar en breve su presencia oficial en la edición del 2027. Ahora mismo, su participación se encuentra "a falta de detalles" según avanzó SoyMotor.com.

El citado portal aseguró además que correrá con un coche de la categoría reina T1+, "un ex Dacia gestionado por Prodrive y transformado exteriormente en Aston Martin, en una sinergia ideal con David Richards y la marca en la que Fernando milita en Fórmula 1".

Cabe recordar que el bicampeón del mundo ya anunció el pasado jueves en el previo del GP de Baréin en Malasia que "tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas". "Hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible”, apuntó el campeón del mundo asturiano.

Y es que el ovetense ya corrió en la edición del Dakar 2020 con un Toyota Hilux T1, junto a Marc Coma, y acabó en decimotercera posición. Y aunque no fue un mal resultado, Fernando siempre quiere más.

Singapur, otra prueba de fuego

Tras ser uno de los vencedores morales en locura vivida en Bahréin el pasado fin de semana, acabando en octava posición (su mejor puesto este curso), Fernando Alonso llega a Singapur sabiendo que puede demostrar con su pilotaje que los avances de su monoplaza van por buen camino.

Una cita en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría dejar virtualmente resuelto a su favor el Mundial. El decimoséptimo Gran Premio del año y el último de los seis con formato sprint se disputa en el circuito urbano de Marina Bay y en él espera Alonso poder seguir maquillando su cuarta temporada en las filas de Aston Martin. Actualmente, el español suma siete puntos en su casillero, los mismos que su compatriota Carlos Sainz.