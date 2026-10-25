Fernando Alonso ya sabe que el Dakar 2027 no se disputará en Arabia Saudí: pendiente de la nueva sede

La organización de el Rally Raid, que se debía disputar entre el 1 al 15 de enero, no se llevará a cabo en el país de Oriente Medio debido al enfrentamiento bélico entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudí

Fernando Alonso ya sabe que la próxima edición del Dakar 2027, que se debía disputar en Arabia Saudí, no se celebrará en el país de Oriente Medio debido al enfrentamiento bélico que mantienen los hutíes de Yemen con Arabia Saudí. Una suspensión que se ha terminado confirmando, pero que no va a impedir que se corra el Rally Raid más famoso y duro del mundo ya que ASO, empresa organizadora, ha comunicado que en los próximos días se anunciará la nueva ubicación, siendo Marruecos la sede que cuenta con más opciones.

"El Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar Arabia Saudí 2027, previsto del 1 al 15 de enero de 2027, no tendrá lugar en el reino, a raíz de acontecimientos recientes en la región", ha indicado en un comunicado. Asimismo, se ha asegurado que la edición de 2027 se disputará en un territorio diferente y será organizada por ASO, y que la ubicación se anunciará "en los próximos días".

Todo apunta a que la sede elegida será Marruecos, pero sí es cierto que la prueba se verá recortada ya que se ha filtrado que el nuevo Dakar 2027 constaría de una duración de unas ocho etapas.

ASO, por otro lado, ha informado que, en principio, Arabia Saudí será la sede del Dakar en el año 2028 que además será especial ya que se disputará la edición número 50 del Rally Raid. "Ambas organizaciones ya están trabajando conjuntamente para convertir este hito en un momento excepcional tanto para el Dakar como para el reino, con el compromiso compartido de ofrecer, una vez más, un evento emblemático de categoría mundial que cumpla con los más altos estándares".

Fernando Alonso tiene previsto disputar el Dakar 2027

De este modo, Fernando Alonso ya sabe que no disputará el Dakar 2027 en Arabia Saudí y que si quiere correrlo tendrá que hacerlo en Marruecos, quien apunta a ser la nueva sede.

Fernando Alonso ha estado probando un Prodrive en Marruecos en las últimas semanas de cara a adaptarse a disputar el próximo Dakar. El piloto español llevaría un coche con los colores de Aston Martin y buscaría mejorar la posición 13 que obtuvo en la edición de 2020.

A pesar de todo, Fernando Alonso ha negado por activa y por pasiva, de manera pública, que vaya a disputar el Dakar 2027.

Arabia Saudí suspende varios eventos deportivos

Esta decisión se suma a la larga lista de eventos tanto deportivos como culturales que Arabia Saudí ha cancelado por los ataques de los insurgentes yemeníes, entre ellos el rally en la ciudad de Yeda que se iba a disputar el próximo noviembre. Por ejemplo, el Six Kings Slam también ha sido pospuesto.

Arabia Saudí lidera la coalición militar que lucha contra los hutíes a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. La escalada comenzó en verano cuando el Ejército yemení se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado por una tregua desde 2022.