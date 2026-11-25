El internacional portugués anotó este martes su gol 987, en la Champions asiática, y está a sólo 13 de los 1.000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo se resarció del error cometido el último fin de semana y lo hizo con un gol en la Champions asiática, ante el Al Nassr, que significó el 987 de su carrera deportiva y está a sólo 13 del 1.000 con el que pretende seguir haciendo historia.

El excapitán de la selección portuguesa lo intentó de todas las formas, primero con sendos lanzamientos de falta y, finalmente, tras provocar un penalti antes de llegar al primer cuarto de hora. Cristiano agarró el balón y lo colocó en la escuadra. El partido lo acabó ganando su equipo por 2-1 con un segundo gol de Joao Felix, de chilena, que peleará posiblemente por el Puskas.

Al astro portugués no le hace falta eso para entrar en la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, pero hay quien no tiene dudas y le sitúa junto a los nombres más míticos del fútbol mundial, entre los que, lógicamente, también está el que ha sido su gran rival generacional: Leo Messi.

"En los últimos días ha habido muchas opiniones subjetivas sobre lo que es ahora el jugador. Lo que no es subjetivo son las estadísticas y la forma en que ha marcado el juego. Estamos hablando de un jugador al nivel de Lionel Messi, Maradona, Johan Cruyff: esos son los números de un jugador como Cristiano", afirma Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, quien situó al actual delantero del Al-Nassr como "una de las figuras más emblemáticas" del fútbol en toda la historia.

Roberto Martínez manda un aviso a Portugal

"Cristiano es probablemente una de las figuras más emblemáticas. No creo que volvamos a ver a otro jugador de esa dimensión en Portugal", añade un Roberto Martínez que da un dato para respaldarlo. Desde la aparición del jugador de Madeira, Portugal no se ha perdido ninguna gran competición, cuando antes su presencia era intermitente.

Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez / Imago

Roberto Martínez dirigió a Cristiano hasta el último campeonato del mundo y fue el capitán y líder de la selección a la que llevó al título de la Nations League en 2025. Sin embargo, su salida también ha significado la del ex del Real Madrid, que chocó con Jorge Jesús, el nuevo seleccionador. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se retiró del combinado nacional luso tras disputar 234 partidos y marcar 146 goles.

Cristiano Ronaldo, un líder con 40 años

Con el técnico español como seleccionador, anotó con 28 tantos en 37 encuentros (0,757 goles por partido), dos de ellos claves en esa Liga de Naciones 2025, ya que anotó en la semifinal contra Alemania y el del empate final en la final frente a España, que llevó a los penaltis.

El preparador ilerdense, que hizo estas declaraciones a Prime desde el Emirates Stadium de Londres justo antes del Arsenal - Borussia Dortmund, reconoció que, para él, había sido "una alegría trabajar" con Cristiano durante tres años y medio. "Creo que algo que se aprende de Cristiano es que su mentalidad nunca fue ganar algo. Su motivación no era ganar el Balón de Oro; su motivación era ser mejor al día siguiente. Su compromiso con el juego es inigualable", añade Martínez sobre un jugador que cree, no se le valora como debería.