El club blanquiazul negocia con el ex director deportivo del Valencia, ahora en el Panathinaikos, para que se convierta en el relevo de Loren Juarros y comience a trabajar desde ya con vistas al mercado de enero

Llegados al primer tercio de la temporada, el Málaga se encuentra en una situación bastante delicada en LaLiga. Tras el alegrón que supuso el ascenso a Primera división, en La Rosaleda han visto cómo la falta de refuerzos en verano y la juventud de la plantilla, sin apenas jugadores con experiencia en la máxima categoría, han condenado al equipo al farolillo rojo, sin haber celebrado todavía ni una sola victoria.

Con solo cinco puntos en el casillero, fruto de otros tantos empates, el conjunto dirigido por Juanfran Funes se encuentra a siete de la salvación. Una distancia que ni mucho menos es insalvable con tantas jornadas por delante, 25 en concreto. Así, el objetivo es llegar a enero sin quedar más descolgados y aprovechar esa nueva ventana de transferencias para rearmar un plantel con evidentes carencias. Una nueva planificación en la que se ha venido trabajando en las últimas semanas, aunque la misma sufrirá un vuelco en las próximas horas.

Y es que, según avanza The Athletic, se espera que en breve aterrice en la capital costasoleña Miguel Ángel Corona para convertirse en nuevo director deportivo de la entidad en sustitución de Loren Juarros, que hoy mismo tenía prevista una reunión en Martiricos con la plana mayor del club blanquiazul. En la misma estarán su director general, Kike Pérez, y el administrador judicial, José María Muñoz, además del entrenador. Pero la decisión ya está más que tomada.

La confianza en Loren Juarros, desaparecida en ocho meses

Después de haber renovado su contrato hasta 2028 el pasado mes de marzo, Loren Juarros ha visto cómo la confianza que existía entonces en su figura se ha esfumado por completo, después de un mercado de verano que dejó muchas dudas. El burgalés ya se reunió en la mañana de ayer con la plantilla, tras la derrota ante Osasuna, para explicarles la situación y lamentar que haya noticias que salen a la luz antes fuera que dentro. Una charla con sabor a despedida, pues sus horas parecen contadas.

Moren Juarros, director deportivo del Málaga. / Málaga CF

La trayectoria de Miguel Ángel Corona

Su relevo será Miguel Ángel Corona, aunque las negociaciones con el actual director deportivo del Panathinaikos aún no están cerradas del todo. Si se concretan, el de Talavera de la Reina regresaría al fútbol español después de un año en Grecia. Anteriormente desarrolló su carrera en la UD Almería, donde se convirtió en responsable de esta parcela nada más colgar las botas (entre 2017 y 2019) y, especialmente, en el Valencia.

En el club che, Corona ejerció primero como jefe de scouting, luego como secretario técnico y finalmente como director deportivo. Pero después de cinco años en Mestalla acabó siendo destituido, siendo clave en ello la difícil relación con Peter Lim, pues él mismo puso de manifiesto las dificultades existentes para trabajar debido a las restricciones económicas del empresario singapurense, entre otros aspectos de su gestión.

Además, junto a Corona podría llegar Carmelo del Pozo como secretario técnico. Ambos trabajaron juntos en el Valencia hasta su salida hace ahora un año, permaneciendo el segoviano sin equipo desde entonces.

El plan del Málaga en enero: entre tres y cinco fichajes

El Málaga, en cualquier caso, tampoco se presenta como una plaza sencilla. La capacidad financiera es también exigua. Pero, a pesar de ello, la idea es poder incorporar entre tres y cinco fichajes. Y a poder ser, que estén en la capital costasoleña a finales de diciembre, para poder sumar de inmediato en los primeros partidos de 2027.