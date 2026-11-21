El doble campeón de la UFC se ha mostrado confiado en el trabajo que ha hecho su hermano quien se enfrenta este sábado a Santiago Luna en una pelea, que de ganarla, le dejaría a las puertas de los primeros quince puestos del peso gallo

Aleksandre Topuria, hermano de Ilia Topuria, afronta uno d los días más importantes de su carrera deportiva debido a que se enfrenta al mexicano Santiago Luna en un combate que de ganarlo le permitiría quedarse a las puertas de los quince primeros puestos del peso gallo. No estará sólo el hispano-georgiano ya que Ilia Topuria le ha mostrado todo su apoyo y su confianza en la victoria en las horas previas a la lucha.

Ilia Topuria ha dejado claro que está seguro de que su hermano va a ganarle a Santiago Luna ya que bajo su punto de vista ha trabajado muy bien durante estos meses para llegar en la mejor forma posible al UFC Qatar que se disputa este sábado 21 de noviembre de 2026.

El emotivo mensaje de Ilia Topuria a su hermano Aleksandre Topuria

'Hermano mío, quiero felicitarte por todo el trabajo, el sacrificio y la entrega que te han traído hasta aquí.

Nadie en este mundo conoce mejor que nosotros el camino que hemos recorrido. Nadie sabe realmente lo que nos ha costado llegar hasta aquí, las dificultades que hemos superado, las veces que hemos tenido que levantarnos y todo lo que hemos dejado atrás para perseguir nuestros sueños.

Todo empezó con dos hermanos que soñaban con tener una bicicleta para compartir. Y hoy, uno de esos niños se ha convertido en una inspiración para millones de personas. ❤️

Pero lo que más me llena de orgullo no es lo que has conseguido, sino la persona en la que te has convertido. Porque yo sé quién eres, de dónde vienes y el corazón que hay detrás de cada batalla.

Mañana no subes solo a ese octágono. Contigo suben nuestros sueños de niños, nuestros sacrificios, nuestra historia y todos los que nunca dejaron de creer en nosotros.

Mañana la victoria te pertenece, porque te la has ganado con sangre, sudor y fuego.

Pase lo que pase, para mí siempre serás un campeón, mi hermano mayor y uno de los mayores orgullos de mi vida.

Te quiero con toda mi alma, hermano. Que Dios te acompañe mañana y siempre'.

Ilia Topuria ayuda a su hermano y se prepara para su regreso

Mientras está ayudando a su hermano Aleksandre, con el que está muy unido, Ilia Topuria sigue trabajando muy duro para volver a la UFC lo más pronto posible.

El hispano-georgiano se encuentra plenamente recuperado de las lesiones que sufrió durante la pelea contra Justin Gaethje, en la que perdió el título de campeón del peso ligero. Ahora está a la espera de que Dana White, presidente de la UFC, y la propia organización lleguen a un acuerdo con otro luchador para programar su regreso al octágono.

La vuelta de Ilia Topuria no se va a producir hasta comienzos del año 2027, así lo aseguró Dana White hace unas semanas, pero existen dudas de quien será su rival. Dos nombres son los que más suenan: una revancha contra Justin Gaethje con el título del peso ligero en juego de nuevo o una primera pelea contra Paddy Pimblett, uno de los grandes rivales y con el que ha tenido varios cruces de declaraciones en las últimas semanas.