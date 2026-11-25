El exfutbolista francés se rinde al crecimiento del conjunto blanco tras su remontada ante el PSV y destaca especialmente el impacto de Jude Bellingham en el equipo de José Mourinho

Algo está cambiando en el Real Madrid. La victoria ante el Barcelona en el Clásico supuso un punto de inflexión para un equipo que desde entonces no ha dejado de crecer. Los resultados acompañan, pero las mejores noticias para José Mourinho están llegando también desde el juego y la conexión entre sus futbolistas. El conjunto blanco ha encontrado una dinámica ganadora que empieza a mostrar la unión que tanto se le reclamaba y cada vez cuenta con más argumentos para mirar de frente a Europa.

El Real Madrid vuelve a ser el que era en la máxima competición continental. El conjunto blanco está a solo tres partidos de firmar un pleno en la fase liguera y que poco a poco va teniendo más mimbres para ser uno de los favoritos al trofeo de la Champions League. La última demostración llegó ante el PSV. Pese a marcharse al descanso por detrás en el marcador, el Madrid reaccionó con contundencia y terminó goleando por 5-1. Una nueva remontada que alargó su racha hasta las diez victorias consecutivas y que llamó la atención de dos voces del fútbol internacional: Thierry Henry y Jamie Carragher. Ambos ven cada vez más argumentos en el equipo de José Mourinho para aspirar a conquistar la máxima competición continental. Henry fue especialmente contundente durante su intervención en CBS. El exdelantero francés destacó la evolución que está experimentando el Madrid con el paso de las semanas y no dudó en situarlo entre los candidatos al título: "El Madrid ha hecho un gran partido, jugando así es candidato a la Champions. Están creciendo mucho con el paso de las semanas. Algo está pasando en el Madrid, cuidado".

Henry se rinde a Bellingham: "Me encanta Jude, es diferente"

Uno de los grandes motivos para el optimismo madridista es la evolución de Jude Bellingham. El inglés está recuperando e incluso mejorando su mejor versión de 2023. Ahora está demostrando una madurez y una solvencia que le permite influir en todos los aspectos del juego, mucho más allá de su capacidad para llegar al área. Ante el PSV volvió a ser determinante y firmó un gol espectacular. Su rendimiento tampoco pasó desapercibido para Henry, que se deshizo en elogios hacia el centrocampista: "Bellingham es increíble. Me encanta Jude, es diferente".

Jude Bellingham celebrando su gol / Imago

El francés también puso en valor la responsabilidad que supone llevar el dorsal número cinco en el Real Madrid y la naturalidad con la que el inglés está asumiendo ese reto con total normalidad. Henry destacó su personalidad: "Bellingham es increíble, la forma en la que juega. Llevar el ‘5’ en el Madrid no es nada fácil, pero él lo hace siempre muy fácil. La personalidad que tiene es increíble” y también destacó su capacidad para responder sobre el césped a quienes habían cuestionado su nivel, especialmente en Inglaterra. "No puedo creer que la gente dudara de él en su propio país", llegó a señalar.

A su lado, Arda Güler está aprovechando cada oportunidad para demostrar que puede ser mucho más que un recurso desde el banquillo. El turco aporta creatividad, pausa y una capacidad para encontrar espacios que está dando nuevas soluciones al ataque blanco. También empieza a hacerse notar Yan Diomande, cuya irrupción añade desborde y velocidad, además de elevar la competencia en una parcela ofensiva en la que nadie tiene el puesto asegurado.

Ese escenario también afecta a Vinícius Júnior. El brasileño sigue teniendo un talento diferencial, pero ya no puede vivir únicamente de su condición de estrella. Henry también elogió el partido del brasileño en el día de ayer "Hace unos meses estaban matando a Vinicius y miradle ahora. Ha hecho un gran partido, la forma de celebrarlo”. La competencia de Güler y Diomande, le obliga a sacar todo de si para competir el puesto.

El Madrid, ante el reto de mantener el nivel

Todo este crecimiento llega, además, en un momento en el que uno de sus grandes rivales por la Champions, el PSG, ha sufrido un duro golpe con las lesiones de larga duración de Désiré Doué y Kvaratskhelia, dos piezas fundamentales para Luis Enrique. El conjunto parisino, campeón de las dos últimas ediciones, pierde así a dos de sus principales argumentos ofensivos.

Pero el Real Madrid no debe mirar demasiado a lo que sucede fuera. El fútbol va por rachas y el equipo de Mourinho parece haber encontrado la suya. Las palabras de Henry reflejan que su evolución ya empieza a generar respeto en Europa, aunque el camino todavía es largo. Si quiere volver a levantar su trofeo favorito, el conjunto blanco tendrá que mantener y mejorar esta versión durante la temporada.