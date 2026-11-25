Marcos Llorente vuelve a estar dentro de la opinión pública al mostrar un video junto a su hija en el que el jugador del Atlético de Madrid le da caviar a su pequeña; este acto ha provocado un aluvión de críticas sobre el defensor campeón del mundo

Marcos Llorente vuelve a ser centro de críticas y está en boca de todos en el panorama nacional. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el jugador se ha pronunciado en varias ocasiones y en esta última ocasión lo ha hecho lanzando un dardo a la izquierda política de este país. En este caso, respondiendo indirectamente a un Gabriel Rufián que criticó su última aparición pública en sus redes sociales con su hija. Pues el jugador del Atlético de Madrid mostró un video en el que aparecía dándole caviar a su hija pequeña cual si un potito se tratara.

La respuesta de Gabriel Rufián a Marcos Llorente

Las críticas no tardaron en llegar. Algunos lo acusaron de multimillonario que utiliza a su hija dándole caviar para criticar el pago de los impuestos, y otros apoyaron al jugador y se enternecieron de la imagen de un padre dándole un ‘capricho’ a su hija. Pero la crítica más contundente y dura fue del político Gabriel Rufián. El líder de Esquerra Republicana atizó al jugador de la selección española en su perfil de la red social ‘X’. “Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos, lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más”, recogía en su publicación Rufián.

La indignación de Marcos Llorente

Ante la oleada de críticas, Marcos Llorente ha vuelto a responder con un nuevo vídeo en su perfil de Instagram. Aparece dándole de nuevo caviar a su hija y lanza varios mensajes. “¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos?”, se preguntaba el lateral del equipo colchonero. Además, deja una caja de respuestas para que sus seguidores puedan dejar mensajes para saber en qué puede o no gastar su dinero.

Marcos Llorente advierte a su hija y critica a la izquierda

Pero más allá de eso, tiene un mensaje dirigido a su hija y respondiendo a la izquierda política que tanto le ha criticado últimamente por sus actos. “Sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida”, escribió en su Instagram Marcos Llorente.

“Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta de que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo”, terminó concluyendo en su video de Instagram en el que volvía a darle caviar a su hija. Así, a pocos días de acudir a las urnas, el jugador del Atlético de Madrid está metido de lleno en la actualidad política de España.