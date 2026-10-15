Julen Lopetegui recuerda cuando su Sevilla le quitó una liga al Real Madrid: "Ayudamos al Atlético a ganarla"

El Sevilla FC visita el Bernabéu con el reto de romper su mala racha ante el Real Madrid, al que no gana desde hace 17 años. El técnico vasco fue el último que puntuó allí -en Valdebebas-, algo que rememora en exclusiva con ESTADIO Deportivo: “Fuimos a Madrid con la obligación de ganar y nos pusimos por delante dos veces”

Más de 17 años lleva sin ganar el Sevilla en el Bernabéu y este domingo, a las 21:00 horas, los de Luis García Plaza vuelven a visitar el feudo madridista. Una nueva oportunidad para cambiar el sino sevillista en la capital de España, pues el recuerdo en el Santiago Bernabéu sigue siendo el mismo en los últimos 17 años. Aquella noche de diciembre de 2008, Kanouté, que marcó un doblete, y Renato le dieron los tres puntos al Sevilla.

Desde aquel día, todas las visitas del Sevilla al Bernabéu se cuentan por derrota en LaLiga. Todas, menos una: la de la temporada 20/21, aunque no fue concretamente en el Santiago Bernabéu. Por aquel entonces, el Real Madrid jugaba en Valdebebas, debido a las medidas adoptadas por la liga en la pandemia del COVID-19. En aquella ocasión, el entrenador del Sevilla era Julen Lopetegui, que venía de ser campeón de la UEFA Europa League en su primera temporada con el conjunto hispalense. El vasco ha sido el único entrenador de la última década en sacar al menos un punto de la visita liguera al Real Madrid, y ahora lo rememora con ESTADIO Deportivo.

Un Sevilla peleando por todo

No hace mucho, el Sevilla FC competía por ganar una liga en España, y lo hacía con Julen Lopetegui al frente del banquillo. La situación, ahora, es muy diferente en Nervión, aunque la ambición de los de Luis García Plaza no es muy diferente a la de aquel momento. "Recuerdo que era un partido al final de la Liga 20/21 y estábamos arriba, compitiendo para seguir soñando con pelear el título (a tres puntos quedando cuatro jornadas) hasta el último día”, rememora Julen Lopetegui en exclusiva para ESTADIO Deportivo.

El empate de la temporada 20-21

El técnico vasco recuerda la importancia que tenía aquel partido, en el que él estaba expulsado y dirigió al equipo desde la grada: “Fuimos a Madrid con la obligación de ganar los dos equipos aquella jornada 35; todo punto ya era clave, y nos pusimos por delante dos veces”. Aquel Sevilla no pudo ganar ese partido, que se le escapó en los últimos suspiros del encuentro gracias a una acción con algo de fortuna del conjunto blanco. Eden Hazard anotó el gol del empate en el minuto 95 tras desviar sin intención un disparo lejano de Toni Kroos.

Aquel empate dejó prácticamente tanto a Madrid como a Sevilla FC sin opciones al título de liga. No solo eso, ayudó a que el Atlético de Madrid se hiciera con el campeonato de aquella temporada. Pues esa jornada también pincharon los colchonero ante el Barça (0-0). “Nos despedimos de poder pelear hasta el final por la liga, que acabó ganando el Atlético. Seguramente aquel empate nuestro les ayudó porque ese día ellos también empataron con el Barcelona”, apostilló Julen Lopetegui. El Atlético de Madrid se mantuvo líder en las últimas jornadas, haciéndose con el título en la última jornada en el José Zorrilla.

Lopetegui, Emery y Caparrós

Técnicamente, siguen siendo 17 los años que lleva el Sevilla FC sin ni siquiera puntuar en el Santiago Bernabéu, pues aquel partido se disputó en Valdebebas. Desde aquella victoria en el Bernabéu, lleva el Sevilla sin ganar en el campo de uno de los tres grandes. En la última década, Lopetegui es el que más puntos ha conseguido en Camp Nou, Metropolitano y Bernabéu (Valdebebas). Dos empates ante el Atlético de Madrid, uno ante el FC Barcelona y otro ante el Real Madrid. Caparrós y Emery fueron los únicos que también sacaron un punto en alguno de esos campos en la última década. Ambos empataron ante el equipo colchonero.