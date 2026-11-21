Las de Marco Tamarit firman otra goleada con portería a cero, ratificada en una pletórica segunda mitad, antes de medirse en casa durante el Puente de Diciembre con el CD Argual de La Palma, el otro conjunto aún invicto del Grupo 3 de Segunda RFEF y único obstáculo entre las verdiblancas y la cabeza

La celebración de uno de los últimos goles de otra jornada plácida en Entrenúcleos. / RBB

Suma y sigue el ﻿Betis Féminas﻿, que encadena ﻿tres victorias consecutivas ﻿(además, con portería a cero) y ﻿diez jornadas sin perder (todas las que se han disputado) para afianzarse en la segunda plaza de la clasificación del ﻿Grupo 3 de Segunda RFEF y seguir metiendo presión al ﻿CD Argual﻿, su próximo rival. Las de ﻿La Palma﻿, únicas junto a las heliopolitanas que se mantienen invictas esta campaña, comparecerán durante el ﻿Puente de Diciembre en la ﻿Ciudad Deportiva Rafael Gordillo﻿, donde las pupilas de Marco Tamarit acumulan ﻿cuatro victorias y un empate﻿, con apenas tres tantos encajados, unos guarismos ilusionantes que les permiten afrontar el duelo por la cabeza de forma bastante optimista.

Y eso que el ﻿Guiniguada Apolinario aguantó las acometidas verdiblancas durante el primer cuarto, aunque ﻿Irene Taylor aprovecharía el rechace a un disparo de ﻿Clàudia Riumalló para abrir el marcador en colaboración con ﻿Omaya El Amraoui﻿, a quien la colegiada ﻿Moya Rosales atribuiría la autoría del 1-0 pese a desviarlo bajo palos cuando ya se colaba. La insistencia bética, multiplicada en la reanudación, obtendría premio a los cuatro minutos por medio de ﻿Carlota Sánchez﻿, que se estrenaba esta temporada como goleadora. Ocho minutos después, unas manos dentro del área y el consiguiente penalti permitirían a ﻿María Ruiz sentenciar la contienda, que, aún así, albergaría nuevas ocasiones de las anfitrionas ante un oponente que bajó definitivamente los brazos.

En una de ellas, la recién ingresada ﻿Ayure Rodríguez se colaba por la derecha hasta la cocina y, de derechazo cruzado, anotaba el cuarto del sábado para un ﻿Betis Féminas con velocidad de crucero en pos del ascenso a Primera RFEF﻿, inexcusable objetivo de la sección deportiva de la ﻿Fundación RBB en esta fase de reconstrucción tras el doble descenso que debe terminar lo más pronto posible en la elite del fútbol femenino español.

Ficha técnica del Betis Féminas - Guiniguada Apolinario de Segunda RFEF

SDF Real Betis Balompié: Lucía González, Marta Moreno (Jacque 69'), Vicky, Chávez, Blanca (Ayure 69'), Daniela Sáenz (Blanco 64'), Carlota, Lidia, Taylor (Alicia 55'), María Ruiz y Clàudia Riumalló (Ana Manchón 55').

CD Guiniguada Apolinario: Danna (Herenia 79'), Aruma, Irati, Omaya, Raquel, Kim (Iraia 36'), Cata (Estrella 66'), Marina, Lucía Pascual, Lucía Lorenzo (Mel 46') y Arminda (Lara 79').

Árbitra: Moya Rosales (jiennense). Amarillas a las locales Daniela Sáenz, Carlota, Blanca y Blanco, así como a las visitantes Omaya y Arminda.

Goles: 1-0 (26') Omaya, en propia puerta; 2-0 (49') Carlota; 3-0 (57') María Ruiz, de penalti; 4-0 (77') Ayure.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).