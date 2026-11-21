Betis Féminas 4-0 Guiniguada: El tercer 'perfect' consecutivo para resistir el tirón del líder
Las de Marco Tamarit firman otra goleada con portería a cero, ratificada en una pletórica segunda mitad, antes de medirse en casa durante el Puente de Diciembre con el CD Argual de La Palma, el otro conjunto aún invicto del Grupo 3 de Segunda RFEF y único obstáculo entre las verdiblancas y la cabeza
Suma y sigue el Betis Féminas, que encadena tres victorias consecutivas (además, con portería a cero) y diez jornadas sin perder (todas las que se han disputado) para afianzarse en la segunda plaza de la clasificación del Grupo 3 de Segunda RFEF y seguir metiendo presión al CD Argual, su próximo rival. Las de La Palma, únicas junto a las heliopolitanas que se mantienen invictas esta campaña, comparecerán durante el Puente de Diciembre en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, donde las pupilas de Marco Tamarit acumulan cuatro victorias y un empate, con apenas tres tantos encajados, unos guarismos ilusionantes que les permiten afrontar el duelo por la cabeza de forma bastante optimista.
Y eso que el Guiniguada Apolinario aguantó las acometidas verdiblancas durante el primer cuarto, aunque Irene Taylor aprovecharía el rechace a un disparo de Clàudia Riumalló para abrir el marcador en colaboración con Omaya El Amraoui, a quien la colegiada Moya Rosales atribuiría la autoría del 1-0 pese a desviarlo bajo palos cuando ya se colaba. La insistencia bética, multiplicada en la reanudación, obtendría premio a los cuatro minutos por medio de Carlota Sánchez, que se estrenaba esta temporada como goleadora. Ocho minutos después, unas manos dentro del área y el consiguiente penalti permitirían a María Ruiz sentenciar la contienda, que, aún así, albergaría nuevas ocasiones de las anfitrionas ante un oponente que bajó definitivamente los brazos.
En una de ellas, la recién ingresada Ayure Rodríguez se colaba por la derecha hasta la cocina y, de derechazo cruzado, anotaba el cuarto del sábado para un Betis Féminas con velocidad de crucero en pos del ascenso a Primera RFEF, inexcusable objetivo de la sección deportiva de la Fundación RBB en esta fase de reconstrucción tras el doble descenso que debe terminar lo más pronto posible en la elite del fútbol femenino español.
Ficha técnica del Betis Féminas - Guiniguada Apolinario de Segunda RFEF
SDF Real Betis Balompié: Lucía González, Marta Moreno (Jacque 69'), Vicky, Chávez, Blanca (Ayure 69'), Daniela Sáenz (Blanco 64'), Carlota, Lidia, Taylor (Alicia 55'), María Ruiz y Clàudia Riumalló (Ana Manchón 55').
CD Guiniguada Apolinario: Danna (Herenia 79'), Aruma, Irati, Omaya, Raquel, Kim (Iraia 36'), Cata (Estrella 66'), Marina, Lucía Pascual, Lucía Lorenzo (Mel 46') y Arminda (Lara 79').
Árbitra: Moya Rosales (jiennense). Amarillas a las locales Daniela Sáenz, Carlota, Blanca y Blanco, así como a las visitantes Omaya y Arminda.
Goles: 1-0 (26') Omaya, en propia puerta; 2-0 (49') Carlota; 3-0 (57') María Ruiz, de penalti; 4-0 (77') Ayure.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).