Mourinho y el mercado invernal de fichajes en el Real Madrid: "Para que pueda llegar alguien en enero otro debe salir"

'Mou' analiza los problemas futbolísticos del centro del campo y reflexiona sobre la meritocracia al ser preguntado en la rueda de prensa previa a la visita del Sevilla FC por nombres como los de Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Endrick, Carlos Espí...

El Real Madrid no encuentra brillantez en su juego y esa calidad que le ha dado para sumar (con sufrimiento) seis puntos de seis en la Fase Liga de la UEFA Champions League no le está sirviendo para mantener el imparable ritmo impuesto por el FC Barcelona en LaLiga EA Sports. En sólo ocho jornadas, el equipo merengue está seis puntos por debajo de su eterno rival y ocupa la cuarta plaza de la tabla con 18 unidades, una menos que Real Betis y Atlético de Madrid (19). Esta situación multiplica los debates en la 'Casa Blanca': Bernardo Silva debe jugar más, Arda Güler tiene que ser fijo, Fede Valverde rinde mejor de lateral derecho, por qué no tienen más minutos Endrick o Carlos Espí...

A todo ello ha intentado responder en la mañana de este sábado el entrenador, Jose Mourinho, que ha pasado por la sala de prensa de Valdebebas justo antes del último entrenamiento previo al choque liguero de este domingo contra el Sevilla FC. En su comparecencia, el técnico portugués se ha deshecho en elogios hacia el buen inicio de curso del conjunto andaluz, ha piropeado a Luis García Plaza y ha levantado polvareda con su opinión sobre Vinícius Junior. En este sentido, ha explicado que incluso esperaba una sanción más dura y le ha aconsejado que se vaya del Real Madrid para firmar por un equipo que tenga una afición que le sepa respetar.

Las posiciones ideales para Güler y Valverde o el rol de Bernardo Silva

"Estoy aquí para hacer lo que pienso que es mejor para el equipo. Ya llegará el día en el que las encuestas o la inteligencia artifical hagan equipos y los entrenadores se limiten al trabajo de campo. Hasta hoy, todavía somos los entrenadores los que hacemos los equipos. No hablo de críticas u opiniones, no considero que esas opiniones valen más que el entrenador. Un entrenador que no es abierto, es limitado. Del mismo modo pienso que un entrenador abierto a encuestas y opiniones, no es entrenador".

"Yo no soy cabezón, estoy abierto a la opinión de mi 'staff' y al análisis. Puedo cambiar, sí. Pero puedo hacerlo por mi análisis y trabajo. Quiero siempre mejorar. Un partido son 90', tiene muchos matices y momentos. Los cinco cambios son importantes a nivel estratégico", ha explicado al tiempo que aseguraba que "a los centrocampistas se les pide que sean centrocampistas". "Les pido el trabajo que hace un centrocampista. Uno que solo defiende es limitado. Si sólo ataca, es mejor jugar por bandas o jugar de '10'. Es una posición muy difícil de jugar. Para ser 'top', debes tener una calidad diferente", ha añadido luego.

Mourinho abre la puerta a fichar en enero pero deja claro algo: "Yo no he pedido nada"

"Contra el Sevilla FC, Militao estará convocado", ha señalado sobre las bajas, con especial atención a los 4 partidos de sanción a Vinícius. "Lo fácil es que no tengo que hacer convocatoria. Pero yo no pido fichajes, estoy contento. La gente está mejorando, sobre todo si tenemos tiempo y paz. Tengo que evolucionarlos, yo no tengo cara de pedir jugadores. Me gusta tener una plantilla corta. Para que llegue alguien en enero, alguien tendría que salir. Si la dirección se plantea algo, lo evaluaremos, pero yo no tengo iniciativa de pedir jugadores. No pido uno o dos fichajes".

Endrick, Carlos Espí y la meritocracia en el once del Real Madrid ante el Sevilla

"Creo que a veces nos cuesta dar mérito a quien hace las cosas bien. Machacáis cuando las cosas se hacen mal. Es mérito del chico que reventó con todo", ha opinado Mourinho sobre la gran incidencia de Endrick en la remontada contra la Roma. "Los tres goles son córner y cómo se consiguen esos córners. En 10 minutos tuvimos unos siete córners porque tuvimos una avalancha de fútbol. Hay mucha gente que merece jugar. Hay más de once que merecen jugar, hay 15-16".

"Lunin merece jugar y no estoy de broma. Un chico que trabaja como él trabaja cada día con el mejor portero del mundo y está positivo, pero no juega. Yo no puedo meter a los dos a jugar. Con los jugadores de campo es la misma historia. Estaremos todos de acuerdo a que los cinco jugadores que entraron y cambiaron el partido en Roma merecen jugar contra el Sevilla, pero ¿los otro no?".

"¿Diomande no merece jugar? ¿Cucurella no merece jugar? ¿Valverde no merece jugar? ¿Mbappé no merece jugar? Es una parte difícil del trabajo del entrenador. Compañeros míos que entrenan a equipos con menos recursos dirán que tengo suerte. Es una suerte y una mala suerte tener periodistas como vosotros, que lo hacéis más complicado", ha concluído entre risas irónicas.