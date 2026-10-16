Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid: "El Madrid es la crónica de una muerte anunciada. Si no se cambian las cosas..."

Álvaro Benito analiza la derrota del Real Madrid ante la Roma (3-4) y advierte de que los problemas del equipo van más allá de la alineación. El exmadridista reclama decisiones drásticas, cuestiona el trabajo defensivo y pide premiar a Endrick tras su actuación

La derrota del Real Madrid por 3-4 ante la Roma ha vuelto a poner el foco en las carencias del conjunto blanco. Más allá del resultado, el rendimiento del equipo y las dificultades para frenar a rivales con buen manejo del balón han alimentado el debate sobre el funcionamiento colectivo. Álvaro Benito, exjugador madridista, fue claro al valorar lo sucedido y advirtió de que los problemas no se resolverán únicamente con cambios en la alineación.

"Es la crónica de una muerte anunciada. Si no se cambian las cosas, se reproducen los mismos problemas", afirmó. Para el exfutbolista, lo ocurrido en Roma no fue una sorpresa, ya que el equipo continúa mostrando dificultades para recuperar la pelota y protegerse cuando se enfrenta a conjuntos capaces de superar la presión con facilidad. "Les cuesta mucho robar la pelota contra rivales que tienen muy buen trato de balón. Si permites a los rivales llegar con tanta facilidad, alguna te van a acertar", explicó, poniendo el acento en una cuestión que considera recurrente en el juego del Real Madrid.

Álvaro Benito no ve el problema únicamente en la plantilla

El análisis de Álvaro Benito fue más allá de la elección de los futbolistas o de la configuración de la plantilla. A su juicio, el equipo dispone de recursos suficientes para competir al máximo nivel, pero necesita una mayor implicación colectiva en determinadas facetas del juego, especialmente cuando no tiene la posesión. "Todos los futbolistas profesionales pueden correr sin balón. Tus vecinos, con los que te tienes que jugar las habichuelas tanto en España como en Europa, lo hacen", señaló. Con estas palabras, el exmadridista cuestionó que las dificultades defensivas puedan justificarse exclusivamente por las características individuales de algunos jugadores.

Benito considera que los problemas son evidentes para quienes forman parte del club, tanto para los futbolistas como para José Mourinho. "Todos vemos cuáles son los problemas del Real Madrid, cómo no lo van a ver los jugadores y Mourinho", apuntó antes de reconocer que el equipo podría mejorar en alguna posición concreta. "Podría tener un mediocentro de mejor pie, pero el Real Madrid tiene una pedazo de plantilla", sentenció. De esta manera, insistió en que la solución no pasa únicamente por buscar refuerzos o modificar nombres, sino por conseguir que el conjunto funcione de una manera más equilibrada.

Las decisiones drásticas que reclama Álvaro Benito

El exjugador también dejó claro que, en su opinión, el Real Madrid necesita tomar medidas para corregir una situación que puede penalizarle especialmente en los encuentros de máxima exigencia. "Habría que tomar decisiones drásticas que no sé si se van a dar", advirtió durante su intervención en la SER.

En ese sentido, Benito recordó que el compromiso defensivo y la intensidad sin balón son condiciones indispensables para competir frente a los mejores equipos de Europa. No basta con la calidad individual ni con esperar que el talento resuelva los partidos cuando el rival consigue instalarse con facilidad en campo contrario. "A veces, cumplir con los servicios mínimos es indispensable para poder ganar contra rivales de nivel", explicó. El analista también destacó que el equipo ya había ofrecido señales de que puede mejorar cuando aumenta su intensidad y presiona de forma coordinada. "Fue un punto de inflexión, se vio que cuando presionan, le echan garra y aprietan obtienen resultados", añadió.

Benito puso el foco, además, en el papel de los futbolistas que ocupan posiciones ofensivas y en la importancia de que todo el equipo participe en las tareas defensivas. En su opinión, si algunos jugadores no cumplen con esa responsabilidad, el problema termina trasladándose al resto de la estructura y se hace más evidente ante rivales de mayor nivel. "Si los de arriba no hacen su función, con Valverde y Tchouaméni contra equipos buenos no te da", afirmó. Y fue todavía más explícito al advertir de las consecuencias que puede tener esa falta de equilibrio: "Si hay dos o tres jugadores en el equipo que no cumplen con sus funciones defensivas, igual en Liga te da en el 80% de los partidos, pero en Champions te van a pintar la cara".

El mensaje de Mourinho y la reivindicación de Endrick

Álvaro Benito también analizó las declaraciones de José Mourinho después del encuentro en Roma. El exfutbolista consideró que las palabras del técnico portugués tenían una intención clara y respondían a su lectura de las características de la plantilla que tiene a su disposición. "Las declaraciones fueron muy interesantes, mostró el por qué hace las cosas. Sabe que tiene a jugadores que no son animales defensivos, por eso piensa que si no pone a Tchouaméni y a Valverde en el doble pivote, el equipo se le cae", explicó.

El analista apuntó que Mourinho debe encontrar el equilibrio entre la solidez defensiva y la capacidad de generar fútbol. "Para controlar el juego lo tiene que hacer a través de futbolistas como Bernardo o Güler. No da puntada sin hilo en los mensajes que quiere dar", añadió, interpretando las palabras del entrenador como una explicación de las decisiones que está tomando.

Por último, Benito dedicó parte de su análisis a Endrick, uno de los nombres propios tras su actuación en los minutos que disputó. El brasileño aprovechó su oportunidad y dejó buenas sensaciones, hasta el punto de que el exmadridista considera que merece tener protagonismo en el próximo compromiso. "Se ha ganado jugar el domingo. Está muy bien físicamente para lo poco que ha jugado. En 15 minutos dio una exhibición, derribó la puerta", afirmó. Benito fue más allá al defender que Mourinho debe premiar ese rendimiento: "Tiene la obligación moral de ponerlo".

El exfutbolista también alertó del efecto que tendría dejar al delantero de nuevo en el banquillo después de su actuación. "Si no le pone el domingo, el que no cumple con las obligaciones dice: "Yo puedo hacer lo que quiera porque no hay penitencia", y el que no juega habitualmente va a pensar: "Haga lo que haga no va a valer de nada"".

Así, Álvaro Benito deja un diagnóstico que va más allá de la derrota ante la Roma: el Real Madrid necesita mejorar su funcionamiento colectivo, elevar su compromiso defensivo y encontrar un equilibrio que le permita competir con garantías ante los rivales más exigentes. Y, al mismo tiempo, premiar a quienes aprovechan las oportunidades cuando les toca salir al campo