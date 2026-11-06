Rotura de Marc Márquez en el GP de Catar con un sorprendente Jorge Martín

El piloto de Ducati rompió la cadena de transmisión de su moto y tuvo que acudir al box en busca de la segunda. Logró terminar segundo, solo por detrás del sorprendente Fabio di Giannantonio, también de Ducati. Martín evitó la Q2 al terminar séptimo, a seis décimas del italiano

Marc Márquez ha protagonizado este viernes una de las imágenes más impactantes en la práctica oficial del GP de Catar de MotoGP. El piloto español, que es vigente líder del Mundial de MotoGP con 44 punto de ventaja sobre Jorge Martín, rompió la cadena de transmisión de su Ducati Demosedici GP26. La imagen, recogida por las cámaras, mostró a la perfección la tensión y la exigencia a la que se llevan las motos en MotoGP.

En esta práctica oficial del GP de Catar, que duró una hora como suele ser habitual y donde el tiempo no fue protagonista, Marc Márquez, a pesar de este incidente, terminó con el segundo mejor tiempo de la sesión, demostrando una vez más que desde hace tiempo está decidido a cerrar el mundial de MotoGP por la vía rápida. Marc Márquez solo fue superado por otra de las Ducati, la de Fabio di Giannantonio, que sorprendentemente firmó el mejor tiempo de la sesión.

Marc Márquez rompe su Ducati pero sigue directo al título de campeón de MotoGP ante un combativo Jorge Martín

Marc Márquez vio como Fabio di Giannantonio superaba su récord del circuito, que logró el pasado curso. Rodó en 1:50.406 mientras que el récord del piloto de Cervera estaba en 1:50.499, es decir, 49 milésimas más lento que el logrado este viernes por el piloto italiano. Fue en las primeras vueltas cuando llegó una de las imágenes de esta práctica oficial del GP de Catar.

Marc Márquez siguió rodando con los compuestos intermedios en ambos ejes de su Ducati y con nueve vueltas al trazado catarí surgieron los problemas mecánicos para el nueve veces campeón del mundo, al que se le rompió la cadena de la transmisión secundaria de su Ducati, que arrancó de cuajo el apéndice del basculante trasero izquierdo. Marc Márquez se repuso ya que pudo acudir en busca de su segunda moto y también en parte a que el incidente se produjo en la entrada a la calle de talleres. Márquez llegó rápidamente a coger su segunda montura.

Jorge Martín cumple y se ahorra la segunda clasificación

Los dos lesionados más relevantes, los españoles Jorge Martín y Raúl Fernández, ambos sobre sendas Aprilia RS-GP, cumplían más que apropiadamente con la décima y la tercera posiciones, respectivamente, que el campeón del mundo de MotoGP en 2024 mejoró al ascender al séptimo puesto, a más de 1,1 segundos de Fabio di Giannantonio.

El 'time attack' no había hecho más que comenzar y detrás de Márquez rebajaron su tiempo primero Di Giannantonio (1:50.913) y luego Bezzecchi (1:50.694), todos con el compuesto de neumático blando trasero, con el que dieron 2/3 vueltas antes de regresar a talleres.

Marc Márquez con su Ducati en Catar

Aún hubo tiempo para un último 'time attack', en el que los mecánicos de Ducati prepararon con la misma configuración las dos motos de Marc Márquez, mientras que 'Pecco' Bagnaia marcaba parciales de vuelta rápida para cerrar el giro con el segundo mejor tiempo, 1:50.792.

Fabio di Giannantonio fue el primero en rebajar el récord del trazado (1:50.499) al rodar en 1:50.406 en ese último ataque al cronómetro y por detrás de él, Marc Márquez fue quien más se acercó con un tiempo de 1:50.548, con el que batía a Marco Bezzecchi.

Jorge Martín muestra claros síntomas de mejoría aunque podría no ser suficiente

Bagnaia acabó en la cuarta plaza, Fernández, Enea Bastianini (KTM RC16), Jorge Martín, Johann Zarco, Ai Ogura y Brad Binder también en la segunda clasificación directa. Con la obligación de disputar la primera clasificación estarán pilotos del nivel de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC16) o los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Luca Marini (Honda RC 213 V).