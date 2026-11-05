Marc Márquez, piloto de MotoGP, sentencia a Jorge Martín: "El título lo han perdido ellos"

El de Cervera y piloto de Ducati, dejó claro que no le gusta el circuito de Catar para celebrar un posible título de campeón del mundo de MotoGP. "Me sé las cuentas, lo que tendría que pasar, pero lo veo lejos", afirmó

Marc Márquez tendrá este próximo fin de semana en el GP de Catar la primera oportunidad de coronarse matemáticamente como campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Ducati ha dejado claro en su primera comparecencia en territorio catarí, que no es precisamente su sueño por la frialdad del público. Marc Márquez debería sumar 30 puntos más que Jorge Martín y ocho más que Bezzecchi para ser campeón del mundo de MotoGP. En sus primeras declaraciones en Catar, Marc Márquez no ha dudado en señalar a Aprilia como principal causante del más que probable título bajo el nombre del de Cervera.

Marc Márquez señala a Jorge Martín por su título de MotoGP

En primer lugar, Marc Márquez dejó claro que no es su mayor deseo estar en Catar y que después de coger el último avión, cogerá el primero que pueda para marcharse de tierras catarís: "Me gustaría estar en otro sitio, la verdad. Por eso cogí el ultimo avión con el que podía llegar, y me iré con el primero que pueda, el domingo". Además añadió los motivos para querer salir pronto de Catar: "Este circuito no es el idílico para celebrar el título. A los latinos nos gusta más tipo Valencia, o Portimão. Pero intentaremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y sumar, que es lo más importante".

Cuestionado sobre las claves de su título, Marc Márquez apuntó a los ceros de Aprilia durante el transcurso del mundial de MotoGP. En el caso de Jorge Martín, han sido tres, Cataluña, Hungría y Malasia. En el caso de Bezzecchi, el otro piloto que aún tiene opciones matemáticas de título, han sido un total de cinco carreras en las que el italiano no ha conseguido sumar ni un solo punto.

Jorge Martín, perseguido por Marc Márquez

De este modo, Marc Márquez 'culpó' a Aprilia por su campeonato del mundo que solo está a falta de confirmarse de manera matemática: "Para mí, los momentos clave han sido los ceros que sumó Aprilia. Yo lo hice lo mejor que pude, pero para recuperar 100 puntos tienes que aprovechar la oportunidad que te dan. El título lo han perdido ellos".

Las cuentas que conoce Marc Márquez

El propio Marc Márquez dejó claro que conoce cuáles son las cuentas necesarias para ser campeón del mundo de MotoGP pero el de Ducati prefiere no pensar en ello: "Me sé las cuentas, lo que tendría que pasar, pero lo veo lejos. Tienen que pasar muchas cosas, y sería un error pensar en ello, porque te puede entrar el ansia". Por último dejó claro que irá a por todas y esperando que Jorge Martín esté dando el máximo: "La mentalidad es la de siempre, pensar que el rival estará más fuerte que nunca y, si está flojo, pues un regalo que te llevas. Yo saldré como en Malasia, a tope y buscando los límites. Luego, el fin de semana nos pondrá en nuestro sitio".