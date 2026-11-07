Zarpazo al Mundial de Marc Márquez y enfado tremendo de Jorge Martín

El piloto catalán saldrá segundo en el GP de Qatar, tras Bezzecchi, pero ve cómo su gran rival lo hará desde la cuarta línea de la parrilla de salida

Marco Bezzecchi, con un estratosférico tiempo de 1:50.028, se asegura la 'pole' por delante de Marc Márquez en un Gran Premio de Qatar 2026 en el que la lucha por el Mundial pierde fuelle después de que Jorge Martín sólo pudiera ser undécimo.

El piloto madrileño tendrá que remontar muchas posiciones para poder seguir vivo en la pelea o apelar a algún error grosero de Marc Márquez, que ya ha avisado que no va a arriesgar más de lo necesario y que, viendo la velocidad de Bezzecchi, la victoria parcial es secundaria y sólo piensa en el Mundial.

"Viendo cómo había ido el entreno libre -las cuatro Aprilia en las cuatro primeras posiciones-, alcanzar la primera línea era el objetivo principal", aseguraba Marc Márquez al concluir la Q2.

"Bezzecchi está a otro nivel este fin de semana. El objetivo es luchar con los demás por acabar segundo, Bezzecchi está tres décimas más rápido que el resto. No nos podemos despistar. Y a ver si le podemos ganar a Martín", añadía el de Cervera.

Marc Márquez, muy cerca de Bezzecchi

Finalmente, logró el segundo mejor tiempo, pero en su última vuelta fue mejorando a Bezzecchi en todo momento y sólo cedió en el tramo final, por lo que no está tan lejos como vaticina. Aunque arriesgar con la ventaja que tiene en el Mundial no parece que vaya a estar en su cabeza. Ya en Malasia 'cedió' en la lucha con Pedro Acosta en el Sprint y todo lo que sea acabar por delante de Martín será un buen resultado para él.

Para Bezzecchi, con el Mundial prácticamente perdido, todo es diferente. Puede tomar riesgos y su prioridad será tratar de que Marc Márquez no lo adelante en la salida, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que han calcado estas posiciones.

Lo mejor para el piloto ilerdense es que las Ducati han mejorado con respecto a la FP3 y no se va a ver solo contra las Aprilia. Di Giannantonio le acompañará en primera línea y su compañero Pecco Bagnaia también está ahí delante y sale en quinta posición.

Pedro Acosta, que tuvo que superar la Q1 para estar en la pelea, sale octavo, a casi un segundo de Bezzecchi y a seis décimas de Marc Márquez, por lo que parece difícil que pueda pelear esta vez por el podio. Eso sí, con Martín detrás de él, puede ser juez en la lucha por el Mundial de MotoGP.

Eso, dependiendo de lo que decidan los comisarios, ya que Jorge Martín se ha quejado de que Pedro Acosta y Bastianini le han molestado cuando estaba haciendo la vuelta rápida y podría haber sanciones.

Parilla de salida del GP de Qatar 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:50.028

2. Marc Márquez (Ducati) +0.266

3. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.299

4. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.429

5. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.564

6. Ai Ogura (Trackhouse) +0.568

7. Johann Zarco (LCR) +0.707

8. Pedro Acosta (KTM) +0.844

9. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.862

10. Enea Bastianini (Tech3) +0.973

11. Jorge Martín (Aprilia) +1.036

12. Brad Binder (KTM) +1.876

13. Franco Morbidelli (VR46)

14. Luca Marini (Honda)

15. Iker Lecuona (Gresini)

16. Diogo Moreira (LCR)

17. Jake Dixon (Honda)

18. Maverick Viñales (Tech3)