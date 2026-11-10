Anaitasuna - Deportivo Alavés: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de Copa del Rey

El Deportivo Alavés visita al Anaitasuna en la primera ronda de la Copa del Rey. Los babazorros buscan reencontrarse con la victoria ante un conjunto guipuzcoano que afronta una cita histórica ante su afición.

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

El campo de Txerloia acoge este martes una nueva jornada de la Copa del Rey que ha tenido que esperar a disputarse más de la cuenta. El encuentro, inicialmente previsto para el 28 de octubre, fue suspendido por la Real Federación Española de Fútbol como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Tras fijarse una nueva fecha para el 3 de noviembre, el fallecimiento de Jesús de Miguel provocó un segundo aplazamiento de los partidos de Copa previstos para esa jornada.

Ahora, ambos equipos podrán disputar finalmente una eliminatoria a partido único en la que el Deportivo Alavés parte como total favorito, aunque no atraviesa precisamente su mejor momento de resultados. Enfrente estará un Anaitasuna que afronta una cita histórica y que buscará aprovechar el factor campo para intentar dar la sorpresa.

El Alavés, en busca del billete a la siguiente ronda

El Deportivo Alavés afronta esta primera eliminatoria copera en un momento complicado. Los de Quique Sánchez Flores atraviesan una mala racha de resultados en LaLiga EA Sports, donde llevan únicamente 3 puntos de los últimos 24 en disputarse. El último punto conseguido fue ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tras un empate sin goles en el que Sivera paró un penalti en la primera parte.

Los babazorros presentarán varias rotaciones en su once inicial y tratarán de buscar el pase a la siguiente ronda sin sufrir más de la cuenta, en un formato de la competición no permite ningún tipo de relajación, ya que una derrota supondría quedar eliminado a las primeras de cambio.

El Anaitasuna, ante una noche para hacer historia

Por su parte, el Anaitasuna afronta una de las citas más importantes de su historia. El conjunto guipuzcoano disputará por cuarta vez la Copa del Rey después de conseguir su clasificación al superar la ronda previa frente al Tedeón, al que derrotó con un resultado global de 10-2.

El equipo de Azkoitia, que compite en la División de Honor de Guipúzcoa, tendrá delante a un rival de la entidad del Deportivo Alavés que milita cuatro categorías por encima, pero buscará aprovechar el apoyo de su afición y el factor campo para intentar protagonizar otra sorpresa en esta primera eliminatoria. Una clasificación supondría un hito histórico para el humilde club guipuzcoano.

Horario y dónde ver en TV el Anaitasuna - Deportivo Alavés de la Copa del Rey

El partido entre el Anaitasuna - Deportivo Alavés, correspondiente a la primera ronda de Copa del Rey, se disputará este martes 10 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el campo de Txerloia . El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Anaitasuna: Sudupe, Larramendi, Aramendi, Guembe, Errazu, Garmendia, E. Sudupe, Juaristi, Pastrian, Pérez y Ohian.

Alavés: Adrián, Youssef, Valentini, Oláiz, Novoa, Aleñá, Blanco, Ibáñez, Miguel, Mariano y Aitor Mañas.