Copa del Rey 2026: horarios y dónde ver en TV los nueve partidos aplazados que se juegan esta semana

La Copa del Rey retoma esta semana la primera ronda con nueve eliminatorias pendientes. Seis se disputarán este martes y otras tres el jueves, después de los aplazamientos provocados por la tragedia de Urda y el fallecimiento de Jesús de Miguel

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

La Copa del Rey recupera esta semana nueve encuentros de la primera ronda que tuvieron que modificar su fecha por dos sucesos que han marcado el fútbol español. El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el 28 de octubre, obligó a aplazar inicialmente varios partidos, mientras que el fallecimiento de Jesús de Miguel provocó una nueva suspensión de las competiciones entre el 3 y el 5 de noviembre. Ahora, seis eliminatorias se disputarán este martes 10 de noviembre y otras tres tendrán lugar el jueves 12.

Dos tragedias que han marcado el calendario de Copa del Rey

La primera modificación del calendario llegó el 28 de octubre, después del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda. La tragedia conmocionó al país y llevó a la Real Federación Española de Fútbol a aplazar los encuentros de Copa del Rey previstos para esa jornada, como muestra de respeto con las víctimas y sus familiares.

Días después, el fútbol español volvió a quedar en shock por el fallecimiento de Jesús de Miguel. La RFEF decidió ampliar la suspensión de sus competiciones durante los días 3, 4 y 5 de noviembre. De esta forma, la competición recupera esta semana nueve encuentros, aunque no serán los últimos por jugar en esta ronda, ya que otros duelos se disputarán el próximo 18 de noviembre y, por su parte, el Badajoz-Tenerife, continúa sin fecha definitiva.

Seis partidos de Copa del Rey este martes 10 de noviembre

La jornada del martes empezará a las 19:00 horas con dos encuentros. El Pamplona recibirá al Eibar y el Anaitasuna se enfrentará al Deportivo Alavés. Más tarde, a las 20:00, se disputarán otros tres partidos. Mijas Las Lagunas-Real Jaén, Trival Valderas-Leganés y Amorebieta-Logroñés.

El último encuentro del día será el Tavernes-Valencia, a las 21:00 en Mestalla. El conjunto che tendrá que ejercer como visitante en su propio campo ante el Tavernes de la Valldigna, en uno de los partidos más particulares de esta primera eliminatoria.

Betis y Levante, protagonistas del jueves 12 de noviembre

La Copa del Rey continuará el jueves con otros tres encuentros. La jornada comenzará a las 18.30 horas con el duelo entre el Puertollano-Albacete. Mientras que el Levante-Taráncon y el Navalcarnero-Betis tendrán lugar a las 19:00, como últimos partidos del día copero.

Horarios del martes 10 de noviembre:

19:00 horas: CD Pamplona-Eibar.

19:00 horas: Anaitasuna-Deportivo Alavés

20:00 horas: Mijas Las Lagunas-Real Jaén

20:00 horas: Trival Valderas-Leganés.

20:00 horas: Amorebieta-UD Logroñés.

21:00 horas: Tavernes-Valencia

Horarios del jueves 12 de noviembre:

18:30 horas: Calvo Sotelo Puertollano-

19:00 horas: Tarancón-Levante

19:00 horas: Navalcarnero-Real Betis

Dónde ver los partidos del martes 10 y jueves 12 de noviembre:

Los aficionados podrán seguir varios encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey a través de Movistar Plus+ y Fan Play TV. Movistar Plus+ retransmitirá el Tavernes-Valencia y el Anaitasuna-Deportivo Alavés, mientras que Fan Play TV ofrecerá el Mijas Las Lagunas-Real Jaén. El resto de los partidos del martes 10 de noviembre no cuenta con una retransmisión televisiva confirmada.

Para el jueves 12, CMM retransmitirá el Puertollano-Albacete, mientras que el Tarancón-Levante y el Navalcarnero-Real Betis podrán seguirse a través de Movistar Plus+.