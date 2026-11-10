Tavernes-Valencia: alineaciones probables, horario y dónde ver hoy en TV el partido de Copa del Rey:

El Valencia afronta la primera ronda de Copa del Rey de una forma especial. Jugará como visitante en su propio estadio ante el Tavernes, en una eliminatoria marcada por su aplazamiento tras la tragedia de Urda

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

La Copa del Rey ofrece una de las imágenes más curiosas de esta primera eliminatoria. El Valencia visitará su propio campo para jugar de visitante ante el Tavernes. Mestalla acogerá la primera ronda de copa en una jornada que tuvo que aplazarse por la tragedia de Urda. El Tavernes luce como local, mientras que los de Javier Aguirre asumen el papel de visitantes en su casa.

Será la segunda vez en la historia del Valencia que juegue como visitante en Mestalla. La anterior también tuvo lugar en la Copa del Rey, el 9 de mayo de 1964, cuando se enfrentó al CD Mestalla, su equipo filial. Ahora, el rival será otro conjunto valenciano, la UE Tavernes de la Valldigna, que milita en la Lliga Comunitat, sexta categoría del fútbol español. El club representa a una población de alrededor de 18.000 habitantes, situada a unos 55 kilómetros de Valencia, y tendrá la oportunidad de vivir una noche histórica al ejercer como local en uno de los estadios más míticos del fútbol español.

El Valencia busca avanzar con rotaciones

Javier Aguirre aprovechará la competición copera para dar minutos a futbolistas menos habituales y repartir esfuerzos. El técnico mexicano ya había anunciado su intención de utilizar la Copa para ofrecer oportunidades a jugadores de la plantilla y del filial. Aunque sin perder de vista la importancia de conseguir el pase para la siguiente ronda, así buscando lograr la primera victoria en Mestalla después de la dura derrota ante el Real Madrid el pasado sábado, en la que el conjunto blanco superó a los valencianistas por 0-3.

El Valencia tendrá varias ausencias importantes. Aliou Dieng, Mouctar Diakhaby y Stole Dimitrievski se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. Además, Sergi Canós, Diego López y David Otorbi siguen sin estar disponibles por lesión.

El Tavernes, ante una noche histórica

La UE Tavernes afronta uno de los partidos más importantes de su historia. El equipo valenciano logró el billete para esta ronda por primera vez en su historia tras superar a la UD Maracena y tendrá la oportunidad de medirse a uno de los grandes clubes de España en un escenario tan especial como Mestalla.

El conjunto de la Safor será el equipo local en Mestalla tras haberse evaluado las condiciones de su propio campo.

Alineaciones probables del Tavernes de la Valldigna - Valencia CF

Tavernes de la Valldigna: Pelegrí; Pablo, Jordi, Palomares, Peris; Prats, Toni, Alberola; Erik, Brines y Seral.

Valencia: Van Oevelen; Jesús Vázquez, Diakhaby, Córdoba, Arnau; Raba, Mayol, Ugrinic; Sato, Elliot y Hugo Duro.

Horario y dónde ver el Tavernes - Valencia de la Copa del Rey

El encuentro entre la UE Tavernes y el Valencia, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará este martes 10 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.