El portero sevillano alcanzó la titularidad hace seis jornadas y, desde entonces, el Granada sólo suma victorias en LaLiga Hypermotion

El Granada está en su mejor momento en los últimos años y parte de culpa lo tiene el ex del Sevilla Alberto Flores, que tras llegar el pasado verano, se hizo con el puesto en el primer partido de esta racha de seis victorias consecutivas y no ha dejado desde entonces la portería granadinista.

El de Fuentes de Andalucía no quiere asumir protagonismo y delega la 'responsabilidad' en el grupo. En este sentido, considera que la buena dinámica de su equipo es fruto del trabajo diario y pide no ponerse límites, ya que marcarse un techo sería un error.

El guardameta reconoce a los medios del club que el conjunto rojiblanco atraviesa un momento muy positivo gracias al esfuerzo y la confianza en el trabajo realizado. “Las vibraciones son positivas y la afición nos está llevando en volandas. Estamos con muchas ganas de seguir y no tenemos otro objetivo que el partido de la semana”, señala en los medios del club, donde destaca el apoyo de la afición y las buenas sensaciones del vestuario.

Alberto Flores avisa de que llegará el bajón

Flores sitúa las claves del rendimiento del equipo en el trabajo diario y la unión del vestuario, factores que considera fundamentales para conseguir victorias. No obstante, advierte de que deben estar preparados para cuando llegue una dinámica negativa, manteniendo la cohesión tanto en los buenos como en los malos momentos.

“Cuando estás en estas rachas todo viene a favor, pero hay que estar preparados para cuando vengan rachas malas, que llegarán y entonces todo vendrá en contra. Tenemos que estar juntos y seguir juntos venga bueno o venga malo”, advierte.

Alberto Flores, portero del Granada / Imago

El cancerbero también asegura que no presta atención a la clasificación, donde el Granada ocupa actualmente la tercera posición, una postura que mantiene independientemente de los resultados. Así, avisa de que la competición es muy larga y que la situación puede cambiar en cualquier momento. “Tenemos que mirar ya no el próximo partido, sino el próximo entrenamiento. Hay que seguir entrenando fuerte, seguir mejorando y a seguir por esta línea”, indica el sevillano.

El sevillano no quiere ponerse techo

Por ello, rechaza que el equipo se marque un límite pese a su buen momento, ya que cree que debe seguir aspirando a grandes objetivos sin perder de vista la importancia del día a día. “Nos equivocamos si nos ponemos techo. Estamos haciendo las cosas bien, estamos creyendo y creo que no tenemos que ponernos límites, sólo seguir y seguir. Siempre soñamos con cosas buenas, con cosas grandes, pero la clave es el día a día”, sentencia el de Fuentes.

Flores se ha convertido en una pieza importante del Granada. En sus cinco últimos partidos y medio únicamente ha encajado un gol. Sólo tiene 23 años y un gran futuro por delante.