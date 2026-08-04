El primer día de Gulácsi en el 'Submarino': "Me emociona tener esta oportunidad"

El nuevo portero del Villarreal CF ha sido presentado oficialmente tras completar su primer entrenamiento a las órdenes de Iñigo Pérez y destaca la ambición del 'Submarino' y su presencia habitual en Europa

Péter Gulácsi ya ejerce como nuevo portero del Villarreal CF. El guardameta internacional húngaro ha sido presentado este martes en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de completar su primera sesión de trabajo con el conjunto amarillo. A sus 36 años, el veterano cancerbero afronta una nueva etapa en LaLiga después de once temporadas en el RB Leipzig, convencido de que el 'Submarino' es el lugar perfecto para cubrir esta etapa final de su carrera.

El Villarreal ha apostado por la experiencia de un guardameta con una amplia trayectoria internacional. Gulácsi firma por dos temporadas, con una tercera opcional, y el club castellonense ha abonado alrededor de un millón de euros al conjunto alemán por su traspaso. Tras más de una década en la Bundesliga, el húngaro ha decidido salir de su zona de confort para afrontar el reto de competir en España y, además, volver a disputar la Champions League.

Gulácsi explica por qué eligió al Villarreal

El nuevo portero amarillo reconoció durante su presentación que la posibilidad de jugar en España y continuar compitiendo al más alto nivel fueron factores determinantes para tomar la decisión. "Estoy muy feliz de estar aquí. Ya he podido entrenar con el equipo. Hay muchas razones. He pasado once años compitiendo en Alemania, jugando competiciones internacionales, a nivel muy alto. Quería mantener ese nivel competitivo y seguir jugando a este nivel en otra liga y conocer a otra cultura. Tenía la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos de España. Lo voy a dar todo para ayudar al equipo y poder tener éxito juntos".

Gulácsi también explicó que las últimas horas fueron especialmente intensas hasta que pudo cerrarse definitivamente su llegada al Villarreal. "Estoy muy contento de estar aquí. Han sido unos días muy difíciles para llegar al traspaso completo, pero estoy muy contento. Cuando me di cuenta que había una oportunidad de uno de los mejores equipos en España y jugando en la Champions, me motivó y me emocionó. Estoy muy contento de que al final todo haya salido bien".

Un Villarreal que le seduce por su ambición

Uno de los aspectos que más ha destacado Gulácsi es la imagen que el Villarreal proyecta desde Alemania. El internacional húngaro considera que el crecimiento del club y su presencia constante en las competiciones europeas encajan con sus objetivos profesionales actuales. "Ese es el reto que tengo ganas de afrontar. Es un club ambicioso en una liga que no he jugado aún. Y que me estimula".

El nuevo meta amarillo ha reconocido cuál era su objetivo en este tramo tan decisivo de su carrera deportiva y el motivo por el que eligió al Villarreal. "Desde fuera puedes ver que el club ha sido exitoso, clasificándose siempre en la Europa League. Ha ganado el título y lleva dos años clasificándose para la Champions. Y eso es lo que busco. Esa ambición, competir al nivel más alto. Espero que pueda dar mi mejor nivel y podamos seguir teniendo éxito".

Competencia por la portería y adaptación al Villarreal

Gulácsi sabe que llega a un vestuario con varios porteros y no reclama ningún privilegio por su trayectoria. Su intención es competir por el puesto y aportar la experiencia acumulada durante su carrera. "He pasado solo un día aquí. Todo ha pasado muy rápido. Necesito tiempo para asentarme aquí. Prometo en unas cuatro semanas hablaré un poco de español. Hay que integrarse en el grupo".

"He podido hablar poco con el entrenador y con el entrenador de porteros, Xavi Valero. Estoy aquí para aportar mis cualidades y experiencias y aceptaré el rol que me corresponda. Es un gran desafío para mí un club tan grande y un nuevo país después de muchos años en el Leipzig. Vengo a competir con los otros porteros y para que todos alcancemos el máximo nivel posible", añadió en referencia a su aportación en estas primeras semanas después de su aterrizaje.

Gulácsi llega preparado físicamente

A pesar de sus 36 años, el nuevo portero del Villarreal asegura encontrarse en buenas condiciones para afrontar el inicio de temporada. Su objetivo inmediato pasa por adaptarse cuanto antes a los métodos del equipo y al estilo de juego. "Me siento bien física y mentalmente. Cuando afrontas un desafío así, necesitas toda la energía. Por eso estoy tan emocionado. En Alemania me ha ido muy bien. Me siento bien y estoy preparado para este reto. Necesito adaptarme al estilo y sumar minutos en pretemporada para estar preparado para la temporada".

Con una amplia experiencia en la Champions League, donde acumula 41 partidos en siete ediciones con el RB Leipzig, Gulácsi afronta ahora este nuevo desafío en el Villarreal. Su objetivo está claro: mantener el nivel que le ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol húngaro y contribuir a que el 'Submarino' siga creciendo en Europa.