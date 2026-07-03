Nico Williams se apunta a la fiesta de España para los octavos del Mundial 2026

El extremo izquierdo ya se entrena en el gimnasio junto a algunos de los titulares contra Austria, a la espera de regresar con el grupo en las próximas sesiones y apunta a estar disponible para Luis de la Fuente en el choque contra Portugal

Nico Williams se entrena y apunta a estar disponible con España para los octavos del Mundial 2026Imago

La Selección española dio un auténtico recital en la eliminatoria contra Austria, en la que arrollaron a su rival para meterse en los octavos de final. El marcador se quedó en 3-0 a favor, pero el juego colectivo y el asedio constante a la portería de Alexander Schlager dio la impresión de una goleada mucho más notable. Un partido con el que España dio un golpe en la mesa y se presentó como una de las candidatas al título. Pero las buenas noticias no paran para Luis de la Fuente, con Nico Williams volviendo a los entrenamientos.

El delantero del Athletic Club de Bilbao llegó muy tocado a la concentración española, pero saltaron aún más las alarmas en el partido contra Uruguay, cuando sufrió molestias musculares después de una entrada peligrosa de Nico de la Cruz. Pero ahora, un día después del contundente triunfo de España en el Mundial, se vuelve a entrenar en el gimnasio y avanza su recuperación, pudiendo llegar al cruce con Portugal.

Nico Williams ya entrena y puede volver a jugar con España en los octavos del Mundial 2026

La 'Roja' tiene una nueva e importante cita el próximo lunes 6 de julio, cuando se mida a Portugal por avanzar a los cuartos de final. Las sensaciones son muy positivas tras arrollar a Austria, pero es cierto que el país luso promete ser un rival mucho más complejo. Por ello, la mejora de Nico Williams, que apunta a estar disponible para Luis de la Fuente en este cruce, es una gran noticia para la Selección.

Este viernes, Williams se ha entrenado en el gimnasio junto a Lamine Yamal, Pedro Porro, Aymeric Laporte, quiénes también han estado alejados del resto de sus compañeros, que han llevado a cabo una sesión de recuperación tras el partido contra Austria, el último que han llevado a cabo en el campo de Los Ángeles antes de poner rumbo a Dallas.

Lamine Yamal y Pedro Porro, entrenamiento individual para prevenir

En este entreno en el gimnasio, alejados del grupo, también han estado algunos de los jugadores clave contra Austria, como Pedro Porro, autor del segundo tanto, y Lamine Yamal. No deben saltar las alarmas por no estar con el grupo, ha sido una sesión por separado para aliviar su fatiga después del esfuerzo en el partido de dieciseisavos.

No hay tan buenas noticias con Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que siguen realizando un plan individualizado para recuperarse lo más pronto posible, aunque sus lesiones son más complejas.