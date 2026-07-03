El riesgo de tormenta eléctrica sacude el Mundial 2026 y obliga a cambiar horarios en octavos

La organización del Mundial 2026 ha tenido que actuar rápido ante la alerta por una tormenta eléctrica, afectando sobre todo a Inglaterra y México pero influyendo también en el orden de otros cruces de octavos de final

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y este sábado 4 de julio ya inician los octavos de final. Sin embargo, ha habido un contratiempo de última hora que ha modificado los horarios previstos para los partidos, afectando directamente al duelo entre México e Inglaterra. La alerta por el riesgo de tormenta eléctrica ha obligado a la organización a cambiar el horario de este enfrentamiento.

Una tormenta eléctrica amenaza la Ciudad de México para los próximos días, concretamente para el día 5 de julio, cuando está previsto este duelo. Por ello, el Mundial anuncia modificaciones que también afectarán a sus principales rivales, como es el choque entre Brasil y Noruega. De momento, no hay más movimientos horarios en para los octavos, pero pueden ocurrir en las próximas horas, en función de esta alerta climática.

El riesgo por tormenta eléctrica cambia el horario del México - Inglaterra del Mundial 2026

El domingo 5 está previsto una gran tormenta eléctrica sobre Ciudad de México. El protocolo de la FIFA es claro. No se puede jugar un partido si hay rayos a menos de 13 km del estadio. Además, en caso de ocurrir durante el enfrentamiento, el partido debe detenerse y esperar como mínimo 30 minutos sin actividad eléctrica para que se reanude. Precisamente para evitar este descontrol, tanto para futbolistas como aficionados, se ha apostado por cambiar el horario.

Por ello, el Mundial 2026 adelanta la eliminatoria entre México e Inglaterra, que estaba previsto para las 18:00 horas locales, las 02:00 en horario peninsular, encajándose ya en la madrugada del domingo al lunes en España.

Los cambios de horario también afectan a Brasil y Noruega

Por lo pronto, la organización del Mundial sólo ha movido el horario del choque entre México e Inglaterra, pero también tiene consecuencias para el partido eliminatorio entre Brasil y Noruega, a la espera de un nuevo ajuste horario. Estos dos países pelean por una plaza para los cuartos de final, en una ronda en la que el ganador de este duelo se enfrentará al país que salga victorioso entre México e Inglaterra.

Su partido, que está previsto para las 22:00 horario peninsular no cambia de horario, pero sí jugarán sabiendo ya al país al que se enfrentarán en la siguiente ronda, puesto que al adelantar el partido entre México e Inglaterra, jugarán hasta antes que sus rivales. Aún así, en las próximas horas se conocerá si también sufren algún ajuste, principalmente por la tormenta pero también por los derechos televisivos.

Horario definitivo del partido entre México e Inglaterra de los octavos del Mundial

La decisión de la organización del Mundial 2026 ha sido rápida y ha actuado para evitar un posible retraso o suspensión del duelo entre México e Inglaterra. Su decisión ha sido adelantar el partido hasta las 12 de la mañana de México, es decir, las 19:00 horas CET, el uso horario de la Península. De esta forma, el domingo 5 jugarán antes que Brasil contra Noruega.