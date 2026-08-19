Duro mensaje de Chiqui Tapia por la final del Mundial: "Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino estalla contra las acusaciones de que La Albiceleste "se entregó" ante España y lanza un comunicado demoledor en el que denuncia "una campaña miserable"

Hoy se cumple un mes de la final del Mundial que enfrentó a España y Argentina en el MetLife Stadium. Sin embargo, el encuentro sigue estando muy presente, tanto en el combinado de Luis de la Fuente como en el de Lionel Scaloni. Sin embargo, el Chiqui Tapia se ha querido pronunciar, reflexionando en sus redes sociales por todo lo ocurrido tras el decisivo partido, como los comentarios sobre los jugadores argentinos.

En este sentido, desde Argentina apuntaban a una campaña contra la Selección de haberse dejado perder contra España en la final del Mundial, algo que no ha sentado bien dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Por ello, el Chiqui Tapia ha emitido un comunicado con mensajes contundentes: "Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo"

Chiqui Tapia: "El tiempo demuestra que todo era humo"

El Chiqui Tapia ha comenzado su comunicado: "Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: "Nos equivocamos". Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo".

El Chiqui Tapia lo deja claro: "Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada. Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos fuera sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban la imagen de una Selección que se ganó el respeto".

Chiqui Tapia: "Hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas"

Además, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino manda un mensaje claro: "A todos ellos: háganse cargo. No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran hecho nada. Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron".

Chiqui Tapia se muestra tajante: "Hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio".

Chiqui Tapia: "Señalaron a jugadores que se estabana dejando la vida"

Chiqui Tapia, pese a que Argentina pudo ser sancionada, recuerda que "pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que se estaban dejando la vida. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación"

Por último, el presidente de la Asociación del Fútbol en Argentina, que pidió repetir la final, acabó con el siguiente mensaje: "¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse, si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse?"

Chiqui Tapia deja claro que "los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto".