Falcao estalla con la eliminación de Colombia del Mundial: "Es una vergüenza"

El actual jugador de Millonarios criticó duramente al fútbol colombiano por el adiós del Mundial: "Es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia", además de dejar claro los problemas de la selección dirigida por Néstor Lorenzo

Colombia cayó eliminada en octavos de final del Mundial 2026. Los de Néstor Lorenzo penalizaron la falta de acierto en los últimos metros, así como la falta de ocasiones, ya que solo firmaron tres remates a puerta en 120 minutos. Por ello, Radamel Falcao fue muy duro con los jugadores tras despedirse de este torneo de selecciones, en el que ya esperaba Argentina en cuartos de final: "Es una lástima, son muchas las decepciones".

Colombia dice adiós al Mundial tras tres victorias, un empate y una derrota. El combinado de Néstor Lorenzo comenzó con victorias frente a Uzbekistán y RD Congo. Además, el 0-0 frente a Portugal le permitió avanzar a dieciseisavos de final como primera del Grupo D. Ahí se enfrentaron a Ghana, a la que vencieron con un tanto de Jhon Arias. Sin embargo, fueron eliminadas ante Suiza en la tanda decisiva de penaltis.

Radamel Falcao: "Ha sido en los once metros como otra tantas veces que se nos ha cortado las alas"

Por ello, Radamel Falcao, que comenta partidos de la selección de Colombia en ESPN, analizó el adiós de los de Néstor Lorenzo del Mundial: "Es una lastima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estás instancias, en una competición como tal, el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los 11 metros como muchas otras tantas veces que a nuestros fútbol se le ha cortado las alas en los penales".

De esta manera, el que fuera futbolista del Atlético de Madrid, entre otros muchos equipos, apuntó que "es algo que definitivamente tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros equipos, en nuestros clubes, en selección. No lo digo como una crítica, pero sí tenemos que ser sensatos, tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones".

Falcao: "Nuestras formaciones tienen que mejorar"

Radamel Falcao pasó a criticar la base del fútbol en Colombia, tras hacer un análisis en profundidad de lo que fue el encuentro frente a Suiza: "Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas, la infraestructura que se le deben dar a nuestros jóvenes, a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C".

Falcao cargó duramente afirmando que "es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia, equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C, que tiene presupuestos de Primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas que saben que no va a pasar nada si salen últimos".

Colombia ya mira hacia delante tras decir adiós al Mundial

Por otra parte, John Arias habló tras la eliminación ante Suiza en el Mundial, al igual que el 'Cucho' Hernández. El futbolista de Palmeiras, que volvió a ser titular, fue muy claro: "Espero que hoy sea el comienzo de un cambio total para llegar hasta el último día. Si hay algo que nos caracteriza es la capacidad de sobreponernos. Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas".

Además, Néstor Lorenzo lamentó en rueda de prensa las ocasiones falladas por sus jugadores durante el partido del Mundial: "No convertir se paga. No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones". Por ello, es Suiza la que se medirá a Argentina en cuartos de final de este torneo de selecciones tras ganar en la tanda de penaltis.