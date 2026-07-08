El padre de Henderson confirma el duro golpe para Inglaterra: "Se lo destrozó por completo"

Inglaterra celebra el pase a cuartos de final del Mundial pero pierde a Henderson por una caída en la euforia del triunfo ante México, que le provocó una lesión seria en el antebrazo. Su padre lo ha confirmando con un contundente mensaje

Inglaterra se llevó un sabor amargo de la victoria ante México en octavos de final del Mundial 2026. Los de Thomas Tuchel, que vencieron gracias a los goles de Bellingham y Kane, vieron como uno de los líderes del vestuario caía lesionado. Jordan Henderson, que está teniendo pocos minutos en este torneo, sufrió una aparatosa caída en la celebración del triunfo que le ha provocado una lesión que le hará ser baja en cuartos.

Tras ello, su padre, Brian Henderson, ha confirmado la sospechas en torno a la lesión de su hijo: "Se lo ha destrozado por completo". De la misma manera, Thomas Tuchel no fue optimista con el problema muscular que había sufrido el futbolista del Brentford, asegurando que era "bastante seria". Por ello, el jugador de 36 años dice adiós prácticamente a lo que resta de Mundial pero seguirá en la concentración para apoyar a sus compañeros.

Thomas Tuchel pierde liderazgo y experiencia sin Henderson

Jordan Henderson no está teniendo los minutos que podía esperar en este Mundial. El centrocampista, de hecho, solo ha jugado seis minutos en lo que llevamos de competición, en la victoria frente a Panamá. Thomas Tuchel está apostando en la medular por Elliot Anderson, nuevo fichaje del Manchester City, y Declan Rice, como pareja en el pivote del equipo. Por ello, el del Brentford ha quedado en un segundo plano tras la decisión tomada.

Sin embargo, la figura de Jordan Henderson es vital en Inglaterra. A sus 36 años, el centrocampista aporta liderazgo y experiencia, siempre necesario en un vestuario de un Mundial. Además, el inglés cuenta con una larga trayectoria en la selección absoluta, debutando en la Eurocopa de 2012 y registrando datos en los siguientes torneos que han ido viniendo por delante, como el Mundial 2014, Eurocopa 2016, Mundial 2018 y 2022...

El padre de Henderson adelanta las noticias: "Le pondrán una escayola y dependerá de los médicos"

Thomas Tuchel ya adelantó lo que se preveía con la lesión de Henderson, tras el encuentro ante México: "Se lesionó la muñeca. Ahora mismo está en el hospital. Así que es una lesión bastante seria y simplemente no encaja con la noche que Jordan Henderson no esté ahora con nosotros. No sé el procedimiento ni qué está pasando. Acabo de hacer la rueda de prensa y el médico me dijo que está en el hospital".

Tras ello, ha sido el padre del propio Henderson el que se ha querido pronunciar dos días después de la victoria de Inglaterra frente a México: "Es su antebrazo izquierdo, se lo ha destrozado por completo. Todo ha ido bien. Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los médicos. No se separará de sus compañeros. Estará allí hasta que termine el Mundial para Inglaterra".

Brian Henderson: "Pensaba que tal vez se había raspado la muñeca"

De esta manera, Brian Henderson explica que "al principio pensé que se había caído. Pensé que tal vez se había raspado la muñeca. No tenía ni idea de que fuera tan grave hasta que estaban entrevistando a Harry Kane y pasó una camilla con Jordan dentro. Pude verlo allí con oxígeno y demás". Enseguida le escribí a su agente, que estaba allí, para intentar averiguar qué había pasado".

El padre de Henderson concluye recordando que estuvo "toda la noche en vela esperando noticias. Ahora solo queda esperar". La lesión del jugador de 36 años no cabe duda que es un importante contratiempo para Inglaterra, que fue evacuado en camilla tras el incidente. Los de Thomas Tuchel se medirán este sábado a las 23:00 (hora española) a Noruega en los cuartos de final del Mundial, por un billete a semifinales.