México 2-3 Inglaterra: Bellingham y Kane acaban con el sueño mexicano

Un doblete de Bellingham y otro de Kane meten a Inglaterra en cuartos de final tras un partido donde tuvo que jugar más de media hora con uno menos y resistir el acoso de la anfitriona, que dice adiós a su Mundial

La selección de Inglaterra derrotó esta madrugada a México 2-3 para clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido en el que jugó 36 minutos con un hombre de menos. Jude Bellingham, dos veces, y Harry Kane, de penalti, hicieron los goles por los ingleses, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también de pena máxima, para los mexicanos, que buscaron el empate hasta el último minuto sin éxito.

El duelo comenzó con una hora de retraso por por una tormenta eléctrica, marcado por la lucha en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival. México tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador en el minuto 15 cuando Raúl Jiménez recibió un balón en el área y de cabeza, casi en posición horizontal, remató al ángulo, donde el guardameta Pickford se hizo del balón.

Después de media hora con dominio de México, con buenas transiciones y apariciones por las bandas, los ingleses mostraron su poderío ofensivo y tomaron ventaja con un par de goles de Bellingham en un lapso de dos minutos. En el 36', Bukayo Saka apareció a toda velocidad por la derecha y le puso una pelota al jugador del Real Madrid, letal con un golpe de cabeza, el 0-1 que dejó en 396 minutos la racha de México sin recibir goles en el Mundial.

No habían terminado de acomodarse los mexicanos, cuando Harry Kane se hizo de una pelota y le puso una asistencia a Bellingham para que hiciera el 0-2. Ante el grito de "sí se puede", México adelantó líneas y en el 42' recortó distancias. Quiñones ganó un rebote en el área y de derecha superó a Pickford para poner el 1-2 que convirtió el Azteca en una caldera a punto de estallar.

Pickford salvó a Inglaterra al despejar un remate de Jiménez y Bellingham confirmó su protagonismo al evitar un gol de Vásquez en dos jugadas en tiempo de añadido, transcurrido con acoso mexicano.

Inglaterra aguanta con uno menos

La segunda mitad comenzó con México al ataque y los rivales atentos a los espacios para hacer daño con contragolpes. Inglaterra se quedó con un hombre menos en la cancha en el 54' por una expulsión de Jarrel Quansah, por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo.

Los mexicanos se fueron por el empate pero en un contraataque de los ingleses, Rangel derribó en el área a Gordon y Kane puso el 1-3 al cobrar el penalti de manera precisa.

El partido creció. En un momento de lucha máxima, Bellinghan cometió una falta en el área y Jiménez volvía a acercar a los mexicanos en el marcador al marcar desde los 11 metros el 2-3.

México mantuvo el acoso, pero Inglaterra resistió y se clasificó a los cuartos de final, en los que enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami.

- Ficha técnica:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez (Álvaro Fidalgo m.79), César Montes (Edson Álvarez m.46), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora (Santiago Giménez m,61), Luis Romo (Brian Gutiérrez m.61); Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones (Guillermo Martínez m.81).

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly (Djed Spence m.75), Marc Guehi, Jarrell Quansah; Elliot Anderson (Dan Burn m.75), Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka (John Stones m.57), Harry Kane (Morgan Rogers m.90), Anthony Gordon.

Goles: 0-1 (36') Jude Bellingham; 0-2 (38') Jude Bellingham; 1-2 (42') Julián Quiñones; 1-3 (60') Harry Kane; 2-3 (69') Raúl Jiménez.

Árbitro: Alireza Faghani, de Australia. Amonestó a Jorge Sánchez, Johan Vásquez; Declan Rice, Marc Guehi y Nico Oreilly. Expulsó a Jarell Quansah.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra jugado en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, ante 80.824 aficionados.