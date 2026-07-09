En Bélgica creen tener la solución contra Lamine Yamal: "Conozco bien a este equipo español"

El mítico portero belga, Michel Preud'homme, ha analizado el partido de cuartos de final, los puntos fuertes y débiles tanto de España como de Bélgica, asegurando que Portugal ha dado pistas de cómo detener al peligroso extremo español

Michel Preud'homme, exportero de la selección belga que participó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, ha analizado lo que espera del choque entre su país y España en el diario belga Le Soir, donde ha desgranado los peligros de los hombres de Luis de la Fuente, por lo que ha pedido "cuidado" a sus jugadores.

"Conozco bien a este equipo español. Pueden ser a la vez frustrantes y brillantes. Cuando monopolizan la posesión sin explorar suficientemente los espacios a la espalda de la defensa, su juego puede volverse casi soporífero. Pero cuando lo hacen, es un espectáculo digno de ver", argumentó Preud'homme.

El que fuera elegido mejor portero del Mundial de Estados Unidos 1994, destacó el nombre de Mikel Merino, capaz de romper "la resistencia de Portugal". "Es un jugador al que admiro profundamente. Incluso cuando no es titular, aporta algo diferente. Busca constantemente espacios a la espalda de la defensa, sabe aparecer en zonas abiertas", añadió el belga, que destacó también la "profundidad" que aporta el jugador navarro y que "a veces le falta al fútbol español".

Aunque no solo Mikel Merino, también otros españoles como Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fabián tienen "una calidad excepcional" ya que son "capaces de mantener la posesión en espacios reducidos". Eso sí, Preud'homme también ha denotado los puntos débiles del conjunto español, asegurando que su juego "puede adormecerte y luego sorprenderte",

Como punto negativo para España, el exportero del Lieja y el Benfica criticó que La Roja "puede adormecerte y luego sorprenderte", especialmente "cuando tardan demasiado en atacar".

Espera que Bélgica aproveche sus oportunidades

Sobre la selección nacional belga, Preud'homme predijo que "tendrá oportunidades" más allá de jugar al contraataque siempre que reproduzcan su mejor versión, mostrada en el partido de octavos de final contra Estados Unidos.

"Lo tuvieron todo: velocidad, potencia, capacidad de reacción, mayor destreza técnica y, sobre todo, un tremendo espíritu de sacrificio. Los belgas llegaron primero a muchos balones, todos trabajaron para el equipo y, por fin, se restableció el equilibrio. Esto es especialmente alentador", destacó el exguardameta.

Preud'homme espera que los 'Diablos Rojos' resistan los envites de jugadores como Lamine Yamal, ya sea o no con la presencia de estrellas como el extremo Jeremy Doku, a quien el seleccionador Rudi García dejó en el banquillo en el encuentro contra los estadounidenses junto a otros primeros espadas como De Bruyne o Lukaku.

"¿Hemos encontrado la solución contra él (Lamine Yamal)? Quizá. Con un talento de este calibre, una sola acción basta para cambiar el rumbo de un partido. Esperemos que esa chispa no se encienda contra Bélgica", zanjó el exportero.