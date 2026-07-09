Nico Williams: "La gente que lo critica... con 18 años, ¿qué hubiese hecho si fuese Lamine Yamal?"

El extremo del Athletic reconoce que "está listo" para jugar ante Bélgica, habla de su relación con su hermano Iñaki y la "presión mediática" que debe soportar su amigo Lamine Yamal

Nico Williams está listo para volver a los terreno de juego con España. El extremo del Athletic Club ya ha dejado atrás la pequeña lesión muscular que sufrió ante Uruguay después de la dura entrada por detrás de Nico de la Cruz en el tiempo añadido. El futbolista de la Selección española no pudo participar ni ante Austria ni frente a Portugal pero ya está recuperado.

Ha completado dos entrenamientos ya consecutivos antes de la cita de este viernes frente a Bélgica y en una pequeña charla con DAZN, ha dejado claro que está listo para volver. "Tengo mucha ilusión por el partido contra Bélgica en cuartos de final... Estoy bien de la lesión. Los compañeros me han arropado muy bien, el míster también. Estoy contento, tranquilo y esperando la oportunidad. Tengo muchas ganas de poder participar", apuntó el extremo rojiblanco.

También habló, a sus 23 años, de cómo ha sido la evolución en su carrera, reconociendo que al comienzo no lo hacia del todo bien fuera del campo. "Cuando eres joven, tienes malos hábitos. Siempre tienes que equivocarte para poder aprender. Yo tenía a mi hermano que me intentaba guiar un poco, pero al final el que se tenía que equivocar y acertar era yo", admitió el menor de los Williams.

Precisamente sobre su relación con Iñaki, su hermano mayor y compañero de equipo, ha agradecido que siempre le aconsejara pero dándole libertad: "Él siempre me daba esa libertad de poder equivocarme. Creo que he cambiado mucho esos hábitos, el descanso, el saber lo que tomo en cada momento. Al final somos futbolistas 24 horas y hay que reflejarlo en el campo. Es importante estar bien fuera y dentro del campo".

Los consejos de Nico Williams a Lamine Yamal

Durante su pequeña entrevista, Nico también valora su relación de amistad con Lamine Yamal. Desde el principio congeniaron y eso se nota dentro y fuera del campo, sobre el 'crack' del Barça ha destacado la presión que es capaz de soportar a su edad. "Creo que se ve una evolución muy clara, ha madurado mucho, es de admirar. La gente que lo critica... con 18 años, ¿qué hubiese hecho si fuese Lamine? Lo está llevando muy bien", confesó.

"No es fácil llevar esa presión mediática que tiene, si se limpia los dientes es noticia. Le veo bastante bien, le veo con ganas de participar. Tiene que arriesgar para demostrar que es el mejor, tiene que seguir intentándolo", ha añadido sobre lo que espera de Lamine Yamal en este Mundial.