Sevilla 1-0 Juventud Torremolinos: el acierto de Miguel Sierra, galones de Suazo y Juan Iglesias, soltura de Sangante, las ganas de Guridi...

Akor Adams, con su traspaso al Venezia FC cerrado a falta de oficialidad, no tuvo minutos en un encuentro en el que los nuevos fichajes debutaron con buen rendimiento y los canteranos se esforzaron por demostrar a Luis García Plaza que puede contar con ellos

El Sevilla FC ha arrancado este sábado la pretemporada 2026 con victoria por la mínima ante el Juventud de Torremolinos CF, equipo de Primera Federación que no generó prácticamente nada de peligro pero opuso bastante resistencia defensiva y sólo cedió ante el gol de penalti anotado por Miguel Sierra (1-0).

Luis García Plaza alineó dos onces totalmente distintos y utilizó a 23 futbolistas diferentes, pero este primer test le ofreció algunas conclusiones bastante interesantes en este choque que ha transcurrido a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas y que ESTADIO Deportivo ha narrado minuto a minuto. A falta de estrenar los nuevos modelos para la 26/27, el Sevilla FC ha jugado con la equipación del curso pasado.

Sangante, Guridi y Juan Iglesias se estrenan con buenas sensaciones

De los nuevos, llamó la atención la soltura en la salida de balón que mostró Arouna Sangante, quien también generó peligro en balones colgados y lució el '5' de un Tanguy Nianzou que a priori está cerca de firmar por el LOSC de Lille. También estuvo activo Jon Guridi, partiendo en un doble pivote pero ejecutando el rol de 'box to box' y buscando generar superioridades entre líneas.

De la primera mitad también destacaron los galones de Gabriel Suazo: favorito para heredar el brazalete de capitán de Nemanja Gudelj y, de momento, encargado de botar todas las acciones a balón parado. En la segunda, con un once plagado de canteranos, se estrenó el polivalente Juan Iglesias y lo hizo como lateral derecho. El Sevilla FC constató que ha fichado un capitán desde el primer día, ya que lució el brazalete en los segundos 45 minutos y evidenció su conocido carácter competitivo.

Miguel Sierra, primer goleador estival, abandera las ganas de los canteranos

De los chavales, Nico Guillén firmó unos minutos más que prometedores y dejaron detalles técnicos a tener en cuenta Manuel Ángel Castillo, Jesuly o Jesús Cruz. Éste último, en un robo en la presión alta tras pérdida, forzó el penalti que Miguel Sierra tranformó en el definitivo 1-0 en el 51' y se convirtió en el primer goleador del Sevilla FC en la pretemporada 2026.

Pudo ampliar la renta el Sevilla FC, pero a Ibra Sow le faltó puntería en las dos veces que se plantó ante Cuenca, el meta visitante que salió en la reanudación. En la primera, tras un magnífico pase de Sierra por encima de la poblada zaga malagueña, se le fue alto el intento de vaselina.

En la segunda, pocos minutos después, estrelló en el cuerpo del portero un derechazo cruzado después de un brillante pase en profundidad de Jesús Cruz. Fueron las ocasiones más reseñables de un partido en el que sólo cabe mencionar la volea desviada que Isaac Romero conectó mediada la primera mitad y dos intentos consecutivos de Manuel Ángel.

El calendario de pretemporada del Sevilla FC

El Sevilla FC descansa este domingo después de acumular ocho entrenamientos y un partido en seis días. El siguiente amistoso de pretemporada será el próximo 19 de julio frente al KS Cracovia, en una viaje de ida y vuelta a Polonia. El tercer 'bolo' será contra el Córdoba CF, el 23 de julio en el IV Trofeo Puertas de Córdoba, y a continuación se medirá con la AD Ceuta el 26-J en el Estadio Jesús Navas.

A partir de ahí subirá el nivel durante el 'stage' en los Países Bajos: el quinto encuentro será el 31-J contra el NEC Nimega, mientras que el sexto será contra el FC Utrecht, el día 2 de agosto. El Sevilla FC cerrará la pretemporada el 8 de agosto con un encuentro contra el Bayer 04 en Leverkusen (Alemania).

Ficha técnica del Sevilla - Juventud Torremolinos

1- Sevilla FC: Alberto Flores; Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi, Juanlu, Peque; Manuel Ángel; e Isaac Romero. En la segunda parte jugaron Rafa Romero; Juan Iglesias, Mario Díaz, Iker Muñoz, Adrià Pedrosa; Nico Guillén, Edu Altozano; Miguel Sierra, Jesuly, Jesús Cruz (Hugo Ortiz 82'); Ibra Sow.

0- Juventud Torremolinos CF: Belman (p.), Ajegun, Mati Barboza, Mérida, Climent, Dioni, Cristian, Ivan Laca, Dominique, Manu Sánchez y Kaptoum. También jugaron Cuenca (p.s.), Abdoul, Andrés, Manu, Héctor, Liñán, Yago, Driton, Diego Valdivia y Ocaña.

Árbitro: Gutiérrez Perera (sevillano). Amonestó al visitante Belman.

Gol: 1-0 (51') Miguel Sierra, de penalti.

Incidencias: primer partido de la pretemporada 2026 -el Sevilla FC es el primer equipo de LaLiga EA Sports en jugar amistoso estival- disputado a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.