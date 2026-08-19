Deco y la búsqueda del nueve para el Barcelona: "Seguramente vamos a hacer algún movimiento"

El director deportivo del Barcelona apunta a la necesidad de suplir a Lewandoswki y habla de Rodri: "Al principio no estaba en los planes porque pensábamos que no estaba disponible"

Deco, director deportivo del Barcelona, se ha referido este miércoles al gran asunto pendiente que tiene el club azulgrana en la recta final de mercado y que tiene que ver la llegada de un delantero. "Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento", ha explicado el portugués.

El director deportivo del Barcelona ha ahondado en este tema del delantero. "Sabemos que hay dos jugadores delante como Robert Lewandoswki y Ferran Torres que se han ido. La función de Ferran podemos cubrirla con las nuevas incorporaciones, pero sustituir a Robert es muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento", ha manifestado en TV3 a la conclusión del Trofeo Joan Gamper, que se llevó el Gamper al derrotar al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou.

En ese sentido, Deco ha dejado la puerta abierta a los movimientos finales de mercado para el Barcelona: "Se trata de buscar la mejor solución. Estamos trabajando para ver qué hacemos de aquí a final de temporada".

Deco y el fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona

Deco se ha referido también a Rodri Hernández, quien ha llegado al Barcelona procedente del Manchester City. "Estamos contentos con todos. Todos los fichajes que hemos hecho tiene un sentido. Antes de fichar discutimos mucho antes de tomar una decisión. Al principio no estaba en los planes porque pensábamos que no estaba disponible. Cuando vimos que había una oportunidad, lo intentamos y lo hicimos", ha señalado el portugués para agregar: "Como con Gordon, Adeyemi, Bisiwu y Cancelo. Todo tiene un sentido para mejorar y Rodri mejora al equipo".

El director deportivo del Barcelona también fue cuestionado si la llegada de Rodri tenía un regusto especial por habérselo quitado al Real Madrid. "Es cierto que existe una rivalidad, pero sería un error hacer eso para quitárselo al Madrid. Nosotros no entramos en una lucha con ellos por Rodri; entramos porque es uno de los mejores centrocampistas del mundo y teníamos claro lo que nos podía aportar", ha contestado Deco.

Además, Deco ha explicado cómo está el asunto de las inscripciones. "Cualquier jugador quiere venir y para tener jugadores de nivel hay que tener un proyecto. Es lo que ha ilusionado a los que han venido. Todos quieren ganar títulos y entrar en la historia", ha indicado.

Flick y la búsqueda del nueve del Barcelona

También tras el partido Hansi Flick ha valorado la necesidad de un nueve para el Barcelona en el mercado de verano. "Estamos buscando a ese jugador y Deco está haciendo un gran trabajo", ha señalado de forma escueta el entrenador alemán a la conclusión del duelo frente al Al-Ahly en el Gamper.

Además, Flick ha tenido palabras para Rodri Hernández, quien vio el partido desde la grada. "Rodri en el Mundial demostró que fue uno de los mejores, dio estructura al equipo, organiza bien el juego, puede decidir si jugar más rápido o más lento, es un líder", ha señalado el entrenador alemán sobre el centrocampista.