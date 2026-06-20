Ronaldinho vuelve al fútbol con 46 años tras más de 10 años retirado

El brasileño regresa a los terrenos de juego de la mano del Ravenna en la Serie C italiana. Su nuevo vicepresidente, Ariedo Braida, presentará el fichaje el próximo 23 de junio en Miami

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Ronaldinho vuelve a aparecer en el mapa del fútbol y el Ravenna ha conseguido que la Serie C italiana mire durante unas horas por encima de cualquier gigante europeo. El brasileño, de 46 años, será presentado dentro del proyecto del club en un evento previsto en Miami el 23 de junio.

La noticia ha explotado en pleno Mundial 2026, con el exjugador siguiendo a Brasil en Estados Unidos. La gran duda ya no es solo si volverá a jugar, sino qué busca realmente el Ravenna con una operación tan inesperada.

Ronaldinho pone al Ravenna en el centro del fútbol mundial

El nombre de Ronaldinho sigue teniendo una fuerza que pocos futbolistas conservan una década después de su último partido oficial. Su sola vinculación con el Ravenna ha bastado para que un club de Serie C italiana ocupe espacio en medios de todo el mundo.

Ahí está el primer éxito de la operación. Antes incluso de saber cuántos minutos puede jugar, si lo hace, el Ravenna ya ha ganado visibilidad, conversación y una identidad internacional que resulta casi imposible de comprar para un equipo de tercera categoría.

El movimiento no se entiende solo desde el césped. Se entiende desde la nostalgia, la marca y la capacidad de Ronaldinho para emocionar a generaciones que aún asocian su nombre con alegría, regate, sonrisa y fútbol libre.

Ariedo Braida abre la puerta a ver jugar a Ronaldinho

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna y figura con pasado de enorme peso en el fútbol italiano, fue quien encendió la ilusión. El dirigente habló de Ronaldinho como “un campeón sin edad” y confirmó que habrá una presentación de alto impacto: “¿Jugará? Ya lo veremos, pero no está descartado. Él es un campeón, un crack, no tiene edad”.

La frase tiene el equilibrio perfecto para generar ruido. No confirma una temporada competitiva, pero tampoco cierra la posibilidad de verle vestido de corto. Y con Ronaldinho, a veces basta esa pequeña rendija para que el recuerdo haga el resto.

Miami convierte el regreso de Ronaldinho en una operación global

El escenario elegido también explica mucho. El evento será en Miami, no en Ravenna. Y eso cambia la lectura de la noticia. El club italiano no solo está presentando un fichaje; está construyendo una operación de marca en uno de los epicentros futbolísticos del momento.

Estados Unidos vive el Mundial 2026 con una exposición enorme y Ronaldinho se encuentra allí siguiendo a la selección brasileña. Aprovechar ese contexto permite al Ravenna multiplicar el alcance de una presentación que, en otro momento, habría tenido mucho menos recorrido.

La elección de Miami habla de ambición. El Ravenna quiere crecer, atraer inversores, ampliar su comunidad y presentarse como algo más que un equipo modesto de la Serie C. Ronaldinho es el vehículo perfecto para ese salto narrativo.

El Ravenna no ficha solo goles: ficha memoria, sonrisa y negocio

Ronaldinho no llega al Ravenna como llegaría un delantero jóven. Su valor principal no está en la presión tras pérdida, en los metros recorridos ni en la regularidad de una liga larga. Su impacto está en otra parte.

El brasileño representa memoria emocional. Representa al Barça de las noches felices, al Milan de los últimos destellos, a Brasil, al Balón de Oro de 2005 y a una manera de entender el fútbol que casi siempre se recuerda con una sonrisa.

Por eso el Ravenna puede ganar incluso aunque Ronaldinho no dispute la Serie C de forma regular. Su presencia en eventos, camisetas, vídeos, patrocinadores y comunidad internacional puede tener más valor estratégico que unos minutos simbólicos en un partido.

La camiseta 'R10' del Ravenna resume el verdadero golpe

Uno de los detalles más llamativos del proyecto está en la futura camiseta. El club trabaja en una idea que mezcle la R de Ravenna con el universo R10, el sello de Ronaldinho. No es un detalle menor: es una señal clara de hacia dónde apunta la operación.

Ese es el verdadero golpe. No se trata solo de mirar al pasado para vender nostalgia, sino de usar esa nostalgia como combustible para un proyecto que quiere crecer dentro y fuera de Italia.

Ravenna encuentra en Ronaldinho algo más grande que un fichaje

El Ravenna ha logrado lo más difícil: que el mundo hable de él. En la Serie C, donde la atención suele ser limitada y el margen económico estrecho, esa exposición puede abrir puertas que antes parecían cerradas.

Ronaldinho, por su parte, vuelve a conectar con el fútbol desde un lugar que encaja con su personaje. No desde la exigencia brutal de la élite, sino desde la alegría, el espectáculo, la cercanía con la pelota y la capacidad de atraer miradas.

La pregunta deportiva seguirá ahí hasta el evento de Miami: si jugará, cuánto y en qué contexto. Pero la respuesta más importante ya está encima de la mesa. El Ravenna no ha fichado solo a Ronaldinho. Ha fichado una historia capaz de viajar mucho más lejos que la Serie C.