Sergi Roberto cierra el acuerdo con LA Galaxy tras su salida del Como

El exjugador del Barcelona llega como agente libre y comenzará una nueva etapa en el equipo de la MLS, la que será su primera experiencia fuera de Europa tras pasar por España, principalmente, y por Italia

Sergi Roberto ha resuelto su futuro en pleno mercado de fichajes. El futbolista de 34 añoa, tras dos temporadas en el Como, decidió no renovar su contrato y salió del conjunto de Cesc Fàbregas. Tras ello, el jugador puso el foco en encontrar un nuevo destino, que será Los Ángeles Galaxy. por lo que el ex del Barcelona comenzará una nueva etapa fuera de Europa, la primera tras pasar su carrera en España e Italia.

Si se terminan confirmando las sospechas, Sergi Roberto se unirá a un elenco de estrellas que ya forman parte de la MLS, como son los casos de Leo Messi, Luis Suárez o Casemiro, además de otras figuras reconocidas como Sergio Reguilón. Por otro lado, el exjugador de Barcelona volvería a compartir vestuario con Riqui Puig, con el que coincidió en el conjunto azulgrana, siendo uno de los atractivos en el potencial movimiento.

LA MLS ya espera a Sergi Roberto

Sergi Roberto viene de jugar 24 partidos con el Como la pasada temporada, entre la Serie A y la Copa de Italia. Las numerosas lesiones y diferentes problemas musculares le han dejado al futbolista catalán fuera de los terrenos de juego varias semanas. De hecho, acabó la campaña con Cesc Fàbregas al frente sin muchos minutos, tan solo 19' en los últimos siete partidos del equipo italiano, por lo que su nivel físico será determinante.

A sus 34 años, Sergi Roberto tenía diferentes ofertas sobre la mesa, incluso llegando a sonar para equipos de LaLiga EA Sports, pero el interés pudo no llegar a más, lo que provocó que el jugador se decantase por la opción de Los Ángeles Galaxy en la MLS. De esta manera, el defensa deja atrás uina etapa en el Como dónde ha ido de menos a másm, teniendo más protagonismo en la última campaña con Cesc Fàbregas al mando.

El fichaje de Sergi Roberto y un reencuentro especial en LA Galaxy

Sergi Roberto llegará a un equipo que ya ha comenzado la temporada, disputando hasta el momento 19 partidos y situándose en la duodécima posición de la tabla. Por ello, Greg Vanney contará con un refuerzo de lujo en su plantilla de manera inminente, ya que el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha informado que ya hay un acuerdo verbal cerrado entre las partes para la llegada del español.

Por ello, Sergi Roberto podría debutar el próximo domingo 16 de agosto ante el Houston Dynamo, que es el próximo encuentro que tiene fijado LA Galaxy en su calendario de la MLS. El defensa de 34 años se espera que coincida sobre el terreno de juego con Riqui Puig, que lleva fuera del mismo desde los últimos meses por una dura lesión de rodilla, pero podría tener luz verde para su regreso en las próximas semanas.

Sergi Roberto, pendiente del comunicado oficial de LA Galaxy

Sergi Roberto se despidió del Como pero no dio pistas de su posible nuevo destino, aunque ofrecimientos no parece que le hayan faltado al internacional con España, que fue convocado por última vez con la Selección en la UEFA Nations League de la 2020/2021: "Como siempre será una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Me voy con pura gratitud y con la certeza de que este club tiene un futuro brillante por delante".

De esta manera, solo queda esperar el comuniado oficial de Los Ángeles Galaxy anunciando la llegada de Sergi Roberto. Por el momento, el conjunto de Greg Vanney ha confirmado los fichajes de Roberto Taylor, Kyogo Furuhashi y Sebastian Hernández, siendo tres refuerzos que en su totalidad no han superado los dos millones de euros, Además, el jugador español llega como agente libre tras acabar contrato con el Como.