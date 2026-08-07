El Trabzonspor prepara otra bomba tras fichar a Salah: quieren reunirle con Darwin Núñez

El equipo turco ha dado una auténtica sorpresa en este mercado de fichajes al conseguir la incorporación de Mohamed Salah, que ya posa con su camiseta. Ahora ya se mueven para completar el traspaso de Darwin Núñez, tratando de 'copiar' la fórmula de éxito del Liverpool

El Trabzonspor ha captado todas las miradas en los últimos días. El club turco anunció el fichaje de Mohamed Salah, provocando una auténtica sorpresa con el nuevo destino del egipcio después de salir del Liverpool. Sin embargo, no es la única bomba que preparan, ya que vuelven a mirar al equipo inglés para tratar de repetir una dupla que hizo historia en Anfield y ahora se lanzan a por Darwin Núñez

Los turcos han iniciado ya las negociaciones con su actual club, el Al Hilal, para tratar de cerrar la incorporación del delantero. El club de la liga saudí ha cambiado su opinión respecto a la situación del uruguayo y están dispuestos a darle salida, aunque eso sí, buscando siempre una cesión. Por su parte, el jugador quiere regresar a Europa después de perder protagonismo.

El Trabzonspor se lanza a por el fichaje de Darwin Núñez

Darwin Núñez estaba buscando volver al fútbol europeo y lleva semanas apuntando a la liga turca, aunque siendo el Besiktas la principal opción. El delantero uruguayo ya había dado el 'sí' a empezar a competir para el equipo de 'las águilas', aunque en el mercado de fichajes cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, ahora el Trabzonspor se mete de lleno en la puja, informa la prensa turca.

Los otomanos ya han iniciado conversaciones para tratar de llevarse a Darwin Núñez a su equipo, tanto con el club como con el entorno del jugador, y así reunirle con Mohamed Salah. Una combinación que ya ha demostrado ser exitosa en el Liverpool, formando una de las duplas más eficientes de Europa. Además, los dos jugadores han dejado buenas sensaciones en el Mundial 2026.

El Trabznospor quiere reunir a Mohamed Salah y a Darwin Núñez

A la espera de que avancen las conversaciones entre el equipo turco y el Al Hilal, con el que Darwin tiene contrato hasta junio de 2028, seguro que la opción de volver a tener a Mohamed de socio influye en la decisión del uruguayo. A pesar de haber dado el visto bueno a su fichaje por el Besiktas, el equipo otomano todavía no ha cerrado ninguna negociación, por lo que Núñez puede desembarcar perfectamente en el Trabznospor.

El Al Hilal da vía libre a Darwin Núñez para fichar por otro equipo

Las condiciones para que el delantero uruguayo salga del Al Hilal las marca el propio club. Ya han aceptado la marcha de Núñez para la próxima temporada, pero quieren que lo haga en calidad de cedido. Núñez, por su parte, quiere buscar un nuevo equipo para volver a la élite a sus 27 años, aunque es cierto que las grandes ofertas que tiene vienen de Turquía.

El Trabznospor le ofrece un salario de 7 millones de euros, mientras que para una opción de compra pondrían sobre la mesa 17 millones. Un movimiento que el Al Hilal no baraja ya que pagaron 53 millones por el fichaje del uruguayo, por eso apuestan por una cesión.