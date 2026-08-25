Livakovic acelera su incorporación al Barcelona ante el plan de Hansi Flick

El meta croata aterriza hoy en Barcelona para firmar como nuevo portero del conjunto culé, que se sumará a Joan García y Szczęsny como opciones para el técnico alemán

El Barcelona cuenta las horas para hacer oficial el fichaje de Livakovic. El croata, que no está entrando en los planes del Fenerbahçe, apunta a firmar con la entidad azulgrana en las próximas horas. Además, en un principio parecía que el meta iba a llegar a final de la presente campaña, pero todo parece indicar que lo hará de manera inminente para convertirse en segundo portero del conjunto de Hansi Flick, por detrás de Joan García.

Dominik Livakovic llegará sin apenas ritmo de competición, ya que no ha participado en los amistosos de pretemporada que ha diisputado el Fenerbaçe en los últimos dos meses. De hecho, el meta de 31 años disputó su último encuentro el pasado tres de julio, en el choque de dieciseisavos de final frente a Portugal. Por ello, su disponibilidad es una incógnita para Hansi Flick, que podría contar con su figura en las siguientes sesiones.

Un doloroso precedente con Livakovic que 'amenaza' al Barcelona

Livakovic vuelve a España tras la polémica que surgió en su corta etapa en el Girona. El meta croata firmó con el conjunto de Míchel la pasada campaña, sabiendo que se enfrentaba a una dura competencia con Gazzaniga. En este sentido, el elegido seguía siendo el argentino, pese a que cometió algunos errores que perjudicaron al equipo en encuentros de LaLiga. La situación se empezó a enfriar y el portero no disputó ni un partido.

Esto provocó el cabreo por parte del entorno de Livakovic, como avanzó la prensa en Croacia: "Fue el Girona quien insistió para ficharle. Hicieron de todo para convencerle, incluso renunció a ofertas más altas del Fenerbahce, solo por poder jugar en España… y ahora no disputa ni un minuto", destacaban los medios sobre la situación que estaba viviendo el meta ante la indiscutible elección de Míchel con Gazzaniga.

Además, fue el propio Míchel el que se encargó de anunciar la salida de Livakovic del Girona el pasado 30 de enero, confirmando las intenciones del internacional con Croacia, que se marchó cedido al Dinamo de Zagreb: "Livakovic no era un problema para nosotros, pero lo mejor para él era su salida. Para nosotros también porque tener a un jugador que no estaba a gusto y no quería jugar aquí..."

Livakovic, de Girona a Barcelona pasando por Turquía y Croacia

De esta manera, tras pasar por las filas del Dinamo de Zagreb y disputar el Mundial con Croacia, Livakovic comenzará una nueva etapa en el Barcelona. A priori, Joan García seguirá siendo el portero indiscutible para Hansi Flick. El ex del Espanyol se ha hecho con el hueco en el once titular, viniendo de una gran temporada que le hizo ser convocado por Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Por ello, el catalán seguirá siendo el elegido.

Por ello, Dominik Livakovic apunta a ser la segunda opción para Hansi Flick en el Barcelona. El croata podría disputar partidos de Copa del Rey o incluso de otras competiciones como la Supercopa de España. En este sentido, el perjudicado no será otro que Szczęsny, que sería el tercero portero del conjunto culé. El polaco podría afrontar la última campaña de azulgrana, antes de dar un nuevo paso en su carrera, que podría ser la MLS.

La llegada de Livakovic a Barcelona, inminente

Hansi Flick espera a su nuevo fichaje en portería. Livakovic aterrizará en la tarde de hoy en Barcelona para pasar la revisión médica y, posteriormente, pasar el pertinente reconocimiento médico, como ha informado el Diario Sport. El croata lo tiene todo cerrado con el conjunto culé, que incorporará a su séptima incorporación de este mercado de verano tras firmar a Gordon, Hamza Abdelkarim. Adeyemi, Bisiwu, Rodri y Joao Cancelo.

A la espera de la oficialidad del fichaje de Livakovic, el Barcelona sigue pendiente de tomar decisiones importantes. Jugadores como Marc Casadó o Alejandro Balde siguen pendiente de resolver su futuro. Además, la dirección deportiva está a la espera de poder cerrar la incorporación de un '9', ante la negativa por parte del Atlético de Madrid de vender a Julián Álvarez, que ha recibido el apoyo desde Argentina.