En Argentina entienden la postura de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Sé cómo pensás"

El argentino, pitado en el Metropolitano, señalado por la grada y con su futuro en el aire, recibe un mensaje de Jorge Brito, expresidente de River Plate, que le recuerda "de dónde venís"

No son días fáciles para Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Buena prueba de ello fue lo ocurrido el pasado domingo en el Metropolitano, con una afición recibiendo con pitos a una de sus estrellas, cuando su futuro sigue sin estar resuelto del todo. Pese a tener contrato hasta 2030, su situación invita a pensar que su salida puede ser la mejor solución, ante la tentativa de equipos como el Arsenal y Barcelona en la carrera por lograr su fichaje.

De esta manera, Jorge Brito, expresidente de River Plate, se ha 'mojado' en torno al momento que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, que afronta una última semana del mercado de fichajes en un mar de dudas. En este sentido, el directivo argentino ha entendido la postura del delantero, afirmando que conoce su camino: "Sé de dónde venís", explica sobre un jugador con un futuro que está pendiente de ser resuelto.

El último episodio de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez viene de disputar su primer partido con el Atlético de Madrid tras la final del Mundial. El delantero volvió al Metropolitano para jugar el encuentro ante el Villarreal, que acabó en empate a dos. En este sentido, el jugador recibió una pitada desde que se anunciase su nombre por megafonía antes de comenzar el choque. Tras ello, el sonido creció cuando entró al terreno de juego en el minuto 66, por Marc Pubill.

El argentino apenas tuvo incidencia en el juego, con poca participación en la parcela ofensiva, buscando el espacio que dejaban los defensas del Villarreal para tener alguna ocasión de maquillar el encuentro. Lo más llamativo llegó cuando el colegiado pitó el final. Julián Álvarez se iba a dirigir hacia su afición pero desde el Atlético de Madrid lo mandaron para vestuarios, para evitar cualquier problema, lo que volvió a provocar una pitada.

Argentina lanza un mensaje a Julián Álvarez

Todo lo vivido en el Metropolitano ha provocado que la situación vaya a peor, con un Julián Álvarez que debe reconciliarse con la afición del equipo con el que firmó hasta 2030. Mientras tanto, Jorge Brito, expresidente de River Plate, le ha querido dedicar un mensaje en redes sociales en este momento: "Verte crecer desde tan chico me dio el privilegio de conocer no solo a un enorme deportista, sino también a la gran persona que sos"

Además, el expresidente de River Plate explica que conoce su "camino, sé de dónde venís, conozco a tu familia, tus maestras del Colegio River y los valores con los que te criaste. Sé cómo pensás, cómo actuás y la integridad, el profesionalismo y el compromiso con los que siempre defendiste cada camiseta. Los que te conocemos de toda la vida sabemos perfectamente la clase de persona que sos vos. A seguir para adelante!"

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Por el momento, la postura en el Atlético de Madrid no ha cambiado, con un Enrique Cerezo que fue contundente el pasado domingo cuando le volvieron a preguntar por Julián Álvarez: "Es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido jugador del Atlético de Madrid y que nunca hemos tenido intención de venderlo. Es un jugador del Atlético de Madrid que está a disposición del entrenador cuando quiera el entrenador".

En este sentido, se espera que Julián Álvarez siga siendo jugador del Atlético de Madrid más allá del cierre del mercado de fichajes. El conjunto de Simeone tiene incluso un partido importante este sábado, como es ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Por ello, el argentino debería de estar de nuevo en la convocatoria para visitar a los de Luis García Plaza, a menos que haya un giro de 180 grados con su situación en las próximas horas.

No obstante, tras lo ocurrido en el Metropolitano el pasado domingo, la brecha sigue abriéndose en el Atlético de Madrid. Desde la dirección deportiva no abren la puerta a su posible salida al Barcelona, con un Deco que sigue soñando con su fichaje. Por el contrario, las diferentes informaciones apuntan a que Gil Marín preferiría vender al argentino al Arsenal, pero la postura del ex del Manchester City es la de no volver a la Premier League.