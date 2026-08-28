Xisco Muñoz, exjugador del Valencia, advierte: "Habrá un antes y un después con la construcción del Nou Mestalla"

El entrenador del Johot DT y con pasado en el Valencia, ha reflexionado en ESTADIO Deportivo por la situación del conjunto che y de la entidad: "Puedo entender que todos quieren que dé un paso hacia delante, ese paso que la afición demanda"

Xisco Muñoz pasó por las filas del Valencia en diferentes momentos de su carrera, desde los filiales, pasando por juveniles, hasta llegar al primer equipo en el año 2005, dónde estuvo cuatro años hasta firmar por el Real Betis. El exfutbolista dio el paso a los banquillos, dirigiendo actualmente al Johor DT. En este sentido, el técnico ha atendido a ESTADIO Deportivo, para comentar la situación del equipo che en estos momentos.

Por un lado, Xisco Muñoz ha hablado del problema del Valencia, entendiendo que la afición quiera que den "un paso hacia delante" desde el club. Además, ha confesado que la entidad ha cambiado desde su etapa en el conjunto che. Además, ha lanzado un mensaje adivirtiendo que "habrá un antes y un después después de la construcción del Nou Mestalla".

Xisco Muñoz: "Todos quieren que dé un paso hacia delante"

- ¿Cómo está viendo al Valencia a rasgos generales?

Creo que lo del Valencia, pues bueno, es difícil hacer una valoración desde la distancia. No me atrevería tampoco hacerla porque a veces cuando estás dentro es muy difícil, pues imagínate cuando estás lejos. Puedo hablarte como aficionado o como seguidor que puedo entender que el Valencia todos quieren que dé un paso hacia delante, que de ese paso que la afición demanda y que lo más importante que seguramente la gente que trabaja allí trabaja fuerte para intentar conseguirlo.

Esos son los objetivos y bueno esperamos que este año sea un año pues un poquito más de equilibrio y que tengan esas situaciones de dominio que la afición alomejor intenta pedir, pero bueno ya te digo, que desde la distancia muchas veces es muy complejo opinar sobre las situaciones que verdaderamente nadie sabe o no puedo entender que pueden llegar a pasar.

- ¿Cree que ha cambiado mucho la situación del club a diferencia de cuando usted estaba?

- Creo que sí, que el Valencia ha cambiado bastante. Piensa que cuando yo estaba en el filial, que daba para dar el salto al primer equipo, esos años anteriores el Valencia había jugado finales de Champions. En los años siguientes consigue ganar dos ligas, dos Supercopas y una UEFA. Ahora mismo creo que la situación es bastante compleja. Tampoco se pueden comparar los tiempos que corren ahora con los que corrían anteriormente. Entiendo que los objetivos eran totalmente diferentes.

Aquellos años yo creo que fueron los mejores y años y serán durante mucho tiempo los mejores años del Valencia. Esperemos que pronto vuelvan, pero cada vez las situaciones son más complejas porque más equipos se han metido dentro de esa burbuja económica que es difícil pues poder llegar para intentar hacer mejores plantillas, mejores situaciones para que todo vaya mejor. Pero bueno, creo que son dos épocas totalmente diferentes donde una era o ha sido, la mejor década del Valencia y ahora mismo está en construcción para llegar a otros objetivos.

Xisco Muñoz y la cantera: "Es difícil que cada vez salgan jugadores o mejores jugadores"

-¿Le gusta Carlos Corberán para el banquillo del Valencia? ¿Necesita un cambio el club en ese aspecto?

-Con Carlos hemos coincidido, nos hemos enfrentado en Championship y es lo que te puedo decir de él. No sé si le tiene que dar más importancia a la cantera. Sí es verdad que bueno, es difícil que cada vez salgan jugadores o mejores jugadores, es más difícil que también los grandes equipos no te quiten esos grandes jugadores cuando están en canteras que pueden hacer proyección.

Es complejo porque cada vez es más difícil y donde antes seguramente un chico podía hacer desde categorías inferiores hasta el primer equipo pues es más complejo porque hoy en día cualquier equipo que tenga un poquito más de economía que tú intenta firmar con el jugador lo antes posible, osea que es complejo. Tú puedes estar trabajando bien en la cantera pero es muy difícil retener a esos jugadores para que sigan en tu cantera.

-¿Qué le parece la construcción del Nou Mestalla?

- Bueno yo creo que habrá un antes y un después después de la construcción del nuevo Mestalla. Yo creo que después de tantos años que esté parado cambiar de un lugar a otro puede ser diferente pero creo que la magia de Mestalla y todo lo demás es la afición, osea que entiendo que da igual que cambie de un lado a otro, lo más importante es que la magia siga siendo la afición y que siga sumando como suma porque es de las aficiones, junto a la del Betis, más fieles que se puede encontrar uno en el fútbol español.