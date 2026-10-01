Traición a Cristiano Ronaldo: Jorge Jesus y los motivos de su inesperada fuga de Portugal

El astro portugués abandonaba anoche la selección lusa tras escuchar las palabras de Jorge Jesus en rueda de prensa, muy diferentes a lo que supuestamente le había dicho en privado y le prometió que diría en público tras hacerle calentar más de media hora contra Noruega sin jugar

El lío con Cristiano Ronaldo morrocotudo. La leyenda de la selección portuguesa abandonó anoche por sorpresa la concentración del equipo luso en un arrebato después de escuchar la rueda de prensa de su seleccionador, Jorge Jesus, quien antes se había reunido con él en privado, y después de que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, mediara entre ambos para aclarar los motivos de que no hubiera disputado un solo minuto en el choque ante Noruega.

En esa rueda de prensa, Jorge Jesus dio un golpe de autoridad en la mesa dejando claro que es él quien manda. "En este equipo, yo estoy al mando", llegó a decir, aclarando que la suplencia del astro portugués formaba parte de un plan de reparto de minutos. El futbolista aterrizaba anoche en Madrid y aseguró que dará las explicaciones pertinentes sobre los motivos de su 'espantada'.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó el capitán portugués en un comunicado. "Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", añadía Ronaldo, donde no se mencionada nada de una posible retirada de la 'Seleçao' pero que es algo que ya se barrunta como una posibilidad.

Jorge Jesus y sus compañeros intentaron retenerlo

Si ya de por sí no fuera poco el lío montado, se ha filtrado que tanto el seleccionador de Portugal como el presidente de la Federación lusa y el resto de la plantilla intentaron alcanzar a Ronaldo de camino al aeropuerto para evitar que cogiera el vuelo privado que había solicitado unas horas antes y que ya le estaba esperando en la terminal de Copenhague.

Sin embargo, el capitán de Portugal estaba decidido a volar rumbo a Madrid y poner tierra de por medio, no atendiendo así a las explicaciones del resto, montándose en el avión y dejándolos allí plantados.

Cristiano, traicionado

Pero poco a poco vamos conociendo más detalles de la intrahistoria que hay entre Ronaldo y Jorge Jesus, con quien recordemos, ya coincidió la pasada temporada en el Al-Nassr, como parte de lo que sucedió en una reunión entre Jorge Jesus y Ronaldo.

"Jorge Jesus pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. No solamente le pide perdón en privado sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente, es la promesa de Jorge Jesus a Cristiano. Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie, por eso Cristiano explora, porque se siente traicionado", ha desvelado Edu Aguirre, amigo íntimo y colaborador en 'El Chiringuito'.

"No hay más, es así. Si tu entrenador te da explicaciones, te dice que lo va a aclarar, que no te preocupes, que está todo solucionado... luego sales y dejas peor a Cristiano, sacando pecho y diciendo que Cristiano es uno más", ha detallado además el amigo de Ronaldo.

Las palabras que hicieron explotar a Ronaldo

Todo estaba supuestamente solucionado entre Cristiano y su seleccionador. El capitán luso se preparaba para entrenar con sus compañeros mientras Jorge Jesus atendía a los medios en la rueda de prensa oficial previa al choque contra Dinamarca, donde acabaría cambiando las palabras que supuestamente habría prometido decir al '7' de Portugal. El seleccionador negaba que Ronaldo se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", zanjó.

La FPF confirmó posteriormente la ausencia de Cristiano del entrenamiento, sin explicar las razones. El martes, el delantero tampoco había trabajado con sus compañeros en Malmö, una circunstancia que el organismo atribuyó a la necesidad de utilizar un equipo específico del gimnasio del hotel. El episodio se produce después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria portuguesa del domingo ante Noruega por 2-1. Jorge Jesus había negado la existencia de un conflicto con el capitán y defendido que respondía a decisiones técnicas, pero todo ha estalla por los aires en las últimas horas.

Estos es es ahora mismo el motivo principal de la abrupta salida de Ronaldo, una promesa incumplida por parte de su seleccionador, aunque a buen seguro que no será el único. ¿Los explicará todos Ronaldo próximamente?