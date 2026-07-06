Golpe durísimo para Portugal en plena eliminatoria contra España: lesión de Nuno Mendes

Uno de los jugadores más determinantes de Portugal, Nuno Mendes, se lesiona en pleno partido contra España, que puede decantar la balanza para Lamine Yamal y la Selección en la pelea por los cuartos del Mundial 2026

El Mundial 2026 disputa este lunes 6 de julio uno de los duelos más igualados e impactantes de la competición. Una 'final anticipada', como han catalogado tanto jugadores como seleccionadores, entre España y Portugal, que ya se vieron las caras en la Final de la Nations League de 2025. Sin embargo, ante la igualdad máxima en el marcador en la segunda parte, los lusos han sufrido un golpe durísimo en la eliminatoria de estos octavos de final.

Uno de sus jugadores más destacados, Nuno Mendes, se ha roto en pleno partido, dejando al país que dirige el español Roberto Martínez sin una defensa que estaba siendo infalible. El jugador del PSG ha sido una auténtica pesadilla para Lamine Yamal, frenando todas las oportunidades por la banda. Un factor que ahora puede aprovechar España para tratar de abrir el marcador y pelear por ese billete a los cuartos de final.

Saltan las alarmas en Portugal con la lesión de Nuno Mendes ante España

Nuno Mendes estaba siendo uno de los mejores del equipo luso en este choque contra España en los octavos, siendo capaz de frenar a Lamine Yamal y cortando varias ocasiones claras del equipo de Luis de la Fuente. Pero en el minuto 56, después de varios avisos tras tirarse al suelo, el defensa del PSG dijo basta.

El lateral ha sufrido una lesión muscular que le impide seguir en el campo para pelear con Portugal por seguir con vida en el Mundial, tratando de meterse en la lucha por el título. Lo hacen además contra una selección que les está exigiendo tanto y que es tan potente como la española. Por ello, su falta en el campo, que cubre Nelson Semedo, puede ser decisiva para España.

Portugal espera conocer el alcance de la lesión de Nuno Mendes en el Mundial 2026

Por lo pronto, el marcador sigue 0-0 en el choque entre Portugal y España, pero si los lusos consiguen superar esta durísima eliminatoria, van a tener un problema muy importante de cara a las siguientes rondas. No parece especialmente grave la lesión de Nuno Mendes, sobre todo después de la diferencia de reacción con la lesión de Ismael Saibari, también una baja importantísima para Marruecos, pero aún así es una baja que intranquiliza a los portugueses.

Aunque eso sí, tampoco tienen garantizado el pase a la siguiente ronda. Para ello tienen que derrotar a España en esta eliminatoria, que se mantiene igualada al minuto 78, y que podrás seguir en directo a través de ESTADIO Deportivo.