Jorge Martín, al quirófano otra vez

El piloto de Aprilia terminó en Misano con su brazo derecho muy dolorido y confirmó que ya tiene prevista una nueva operación para intentar solucionar dicho problema que le impidió seguir liderando la carrera del Gran Premio de San Marino

Fue bonito mientras duró. Eso debió pensar Jorge Martín en el trazado de Misano. Primero, cuando se colocó líder de la carrera, adelantando incluso a Marc Márquez cuando ya Marco Bezzecchi se había ido por lo suelos. Y, luego, cuando vio que el catalán le alcanzaba en el liderato.

Y es que el madrileño tendrá muy complicado ya volver a coronarse en MotoGP este año, donde faltan todavía ocho paradas del calendario. No por falta de citas, sino porque algo ocurrió ayer en su cuerpo durante el Gran Premio de San Marino que se lo va a poner casi imposible. Y el propio piloto madrileño lo sabe, por eso se marchó muy cabizbajo del circuito italiano.

El piloto de Aprilia terminó quinto por su brazo derecho le falló. 'Martinator' iba liderando la carrera y todo parecía estar bajo su control, pero de repente comenzó a perder fuerza y hasta cuatro pilotos terminaron adelantándole en cuestión de minutos. Primero Marc, luego Álex, Pedro Acosta y, por último, Fermín Aldeguer.

Y esta fue su explicación tras la carrera: "Me he encontrado muy cómodo al principio, iba pilotando muy bien, muy fino. Me ha sorprendido que podía aguantar el ritmo de Marc, incluso he podido adelantarle. He intentado romper un pelín la carrera, pero en cuanto he intentado se me ha empezado a colapsar el brazo derecho. Es un problema que no he tenido durante el año, que no me esperaba. Es verdad que todo el fin de semana lo he ido sufriendo, pero pensaba que lo podríamos resolver hasta hoy, pero no ha sido así. No podía frenar, estaba completamente fuera de control de la moto y simplemente he esperado que pasasen las vueltas y acabar".

Es la lesión conocida como el síndrome compartimental y que sólo se arregla pasando por el quirófano: "Tarde o temprano tendré que buscar una solución, pero obviamente ahora no estamos en el mejor momento del año ni en la posición para hacerlo. Todas las operaciones implican complicaciones o pueden tener complicaciones, entonces es algo que hay que valorar bien. Hoy es obviamente una pena, estoy muy frustrado de haber perdido la oportunidad de luchar por una victoria por esto, pero tampoco podía hacer mucho, no podía frenar, no podía acelerar".

Sobre su moto y el resultado de Aprilia durante el certamen, el de San Sebastián de los Reyes fue tajante: "Está claro que no ha sido el mejor fin de semana, creo que por lo que a mí respecta, que al final es lo que miro, ayer, tercero después de un viernes catastrófico, hoy, liderando después de ayer no poder seguir a los primeros, yo, por lo que respecta a la velocidad y al estar preparado para ganar, creo que lo estamos. Luego los problemas que he tenido de físicos no los puedo controlar, si no tengo estos problemas creo que podré ser un candidato y podré pelearle a Marc, si sigo con el problema puede ser un factor clave creo en lo que queda de año, así que tenemos que ser inteligentes, ver qué hacer, ver qué no hacer y ya está".

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de San Marino: puntos y posiciones

1. M. Márquez (Ducati) 274

2. Martín (Aprilia) 274 puntos

3. M. Bezzecchi (Aprilia) 241

4. F. Di Giannantonio (VR46) 223

5. P. Acosta (KTM) 209

6. A. Ogura (Trackhouse) 203

7. R. Fernández (Trackhouse) 199

8. A. Márquez (Gresini) 153

9. P. Bagnaia (Ducati) 143

10. F. Aldeguer (Gresini) 105

11. L. Marini (Honda) 96

12. E. Bastianini (Tech3) 92

13. B. Binder (KTM) 83

14. D. Moreira (LCR) 64

15. F. Quartararo (Yamaha) 61

16. F. Morbidelli (VR46) 56

17. J. Zarco (LCR) 36

18. J. Mir (Honda) 33

19. J. Miller (Pramac) 28

20. A. Rins (Yamaha) 24

21. T. Razgatlioglu (Pramac) 18

22. M. Viñales (Tech3) 10

23. I. Lecuona (Gresini) 9

24. A. Fernández (Yamaha) 6

25. P. Espargaró (Tech3) 5

26. C. Crutchlow (LCR)

27. J. Folger (Tech3)

28. M. Pirro (Gresini)

29. L. Savadori (Aprilia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras San Marino: puntos y posiciones

1. Aprilia - 515 puntos

2. Ducati - 417

3. Trackhouse - 402

4. KTM - 292

5. VR46 - 279

6. Gresini - 267

7. Honda - 129

8. LCR - 107

9. Tech3 - 100

10. Yamaha - 85

11. Pramac - 46