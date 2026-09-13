Así queda el Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de San Marino: Marc Márquez culmina la remontada

El piloto catalán ha sumado un nuevo doblete en el Gran Premio de San Marino y ha culminado una gran remontada en los últimos siete certámenes

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Con medio brazo menos según su doctor de confianza y sin salir el primero, porque la 'pole' la ganó Bezzecchi. Pero Marc es Marc. Y si en el Gran Premio de Italia, tras volver del quirófano por enésima vez en su vida, se encontraba a 102 puntos del liderato, en los siete Grandes Premios siguientes ha sido capaz de firmar 203 puntos de los 259 que se han puesto en juego.

Ahora, el ilerdense es primero, compartiendo liderato con su compatriota Jorge Martín. El piloto de Aprilia le disputó la corona en Misano durante el primer tercio de la carrera, pero se hundió y acabó quinto en la carrera.

Los nervios de correr en casa, pudieron en demasía con un Bezzecchi cometió un garrafal error en la curva doce de esa primera vuelta, al entrar demasiado rápido y perder la adherencia en el tren delantero de su moto, lo que le dejó fuera de carrera sin posibilidad de continuar.

La carrera en Misano terminó con un pleno español en el podio (Álex Márquez y Pedro Acosta) y también con seis españoles ocupando las seis primeras plazas, algo inédito en la categoría reina del motociclismo.

Dentro de los cambios que ha provocado este certamen, conviene destacar el salto de Álex Márquez y la caída de Ai Ogura, hasta hace poco segundo y que por lesión se ha vuelto a perder otra cita más.

Ahora mismo, desde Pedro Acosta que es quinto hasta el propio Marc, líder, existen solo 59 puntos de diferencia, cuando restan ocho paradas del calendario por disputarse.

Asimismo, en la tabla de equipos también se ha producido cambios, siendo el más significativo el salto de Ducati, que ya va por delante de Trackhouse.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de San Marino: puntos y posiciones

1. M. Márquez (Ducati) 274

2. Martín (Aprilia) 274 puntos

3. M. Bezzecchi (Aprilia) 241

4. F. Di Giannantonio (VR46) 223

5. P. Acosta (KTM) 209

6. A. Ogura (Trackhouse) 203

7. R. Fernández (Trackhouse) 199

8. A. Márquez (Gresini) 153

9. P. Bagnaia (Ducati) 143

10. F. Aldeguer (Gresini) 105

11. L. Marini (Honda) 96

12. E. Bastianini (Tech3) 92

13. B. Binder (KTM) 83

14. D. Moreira (LCR) 64

15. F. Quartararo (Yamaha) 61

16. F. Morbidelli (VR46) 56

17. J. Zarco (LCR) 36

18. J. Mir (Honda) 33

19. J. Miller (Pramac) 28

20. A. Rins (Yamaha) 24

21. T. Razgatlioglu (Pramac) 18

22. M. Viñales (Tech3) 10

23. I. Lecuona (Gresini) 9

24. A. Fernández (Yamaha) 6

25. P. Espargaró (Tech3) 5

26. C. Crutchlow (LCR)

27. J. Folger (Tech3)

28. M. Pirro (Gresini)

29. L. Savadori (Aprilia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras San Marino: puntos y posiciones

1. Aprilia - 515 puntos

2. Ducati - 417

3. Trackhouse - 402

4. KTM - 292

5. VR46 - 279

6. Gresini - 267

7. Honda - 129

8. LCR - 107

9. Tech3 - 100

10. Yamaha - 85

11. Pramac - 46