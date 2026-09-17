Jorge Martín sorprende fuera de MotoGP: "¿Por qué Jesús de Nazaret tiene tanto impacto?"

El piloto madrileño de Aprilia habla abiertamente de su fe cristiana y del hábito de leer la Biblia y rezar

El español Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP con su Aprilia RS-GP, ha comentado antes de la disputa del Gran Premio de Austria este fin de semana que cree haberse recuperado "bastante bien" de sus problemas en un brazo.

"En la última carrera tuve ese problema con el antebrazo, pero creo que me he recuperado bastante bien y me voy a centrar en hacer lo mejor posible mi trabajo", afirma Martín en la rueda de prensa previa al comienzo del fin de semana, pero también reconoce que "si vuelve a ocurrir" tendrá que "adoptar alguna decisión".

El campeón del mundo de MotoGP en 2024, que se quedó muy cerca de ganar el Mundial en 2023, muestra desde hace un tiempo su lado más reflexivo y espiritual, sin esconder la influencia de Jesús en la historia del mundo. En una entrevista en Italia, el madrileño cuenta que el campeonato de 2023 fue un punto de inflexión no sólo en su carrera deportiva, sino también en su vida.

"Cuando perdí el campeonato mundial en 2023... bueno, no lo perdí, terminé segundo... fue entonces cuando sentí que ya no quería correr; llegó enero, febrero, era el momento de volver a la moto y pensé: 'No quiero correr, ¿cómo es posible?'", explica.

Martín tardó tiempo en encontrar la explicación para aquella sensación: "Al final era miedo. Miedo a perder. Empezamos a trabajar en ello y estaba muy abierto a ese trabajo mental", confiesa.

"Controlo lo que como, cuánto duermo y cómo me preparo. Lo que dice la gente o cualquier otra cosa que está fuera de mi control no puedo manejarlo", asegura ahora el piloto de Aprilia, centrándose en lo que tiene a su alcance y no en lo que no puede controlar.

Cuestionado sobre su fe, Jorge Martín no tiene reparos en reconocer que lee la Biblia de manera habitual y que el rezo también forma parte de su rutina, puesto que "es una forma de agradecer todo lo que me pasa y visualizar cosas positivas para la gente que me rodea".

"Me preguntaba por qué Jesús tiene tanto impacto en nuestras vidas. Por qué aparece en nuestro calendario y por qué ha influido tanto en el mundo. No fue una vocación religiosa ni mucho menos. Simplemente quería entenderlo", explica sobre su cristianismo.

Con religión o sin ella, lo que está claro es que para Jorge Martín es muy importante creer en sí mismo, algo que demuestra cuando le preguntan sobre si su título de 2024 está infravalorado. "Por lo general, no se habla mucho de mí, pero no me importa. Tengo muy claras mis ideas sobre mí mismo. Aunque otros pilotos tengan más confianza o más atención, eso no me preocupa. Lo importante es sacar la mejor versión de mí al final del año".