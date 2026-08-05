Marc Márquez confirma un factor que puede cambiarlo todo

El piloto de Ducati teme que el tiempo varíe todas las previsiones del fin de semana en el mítico circuito de Silverstone

Tras una larga espera, el Mundial de MotoGP regresa este fin de semana y lo hace en el mítico circuito de Silverstone, donde Marc Márquez llega en plena remontada después de haber recuperado más de 100 puntos de desventaja con respecto al liderato y que ahora mismo está a 18 puntos de Jorge Martín, que es el que lidera ahora mismo el campeonato.

El hecho de que hayan parado casi un mes crea muchas incógnitas. Bezzecchi, que tuvo que pasar por el quirófano, llegará, aunque habrá que ver en qué condiciones lo hace. Martín tiene dudas, mientras que las satélite de Aprilia, con Raúl Fernández recién renovado, vienen apretando fuerte...

Marc Márquez adelantó su regreso de las vacaciones y desde la pasada semana ya empezó a preparar su regreso. Aunque es tercero en la general, ha pasado a ser el gran favorito. Sabe aguantar esa presión, aunque algunos de sus rivales no la han sufrido aún.

"Aproveché las tres semanas de descanso para relajarme un poco, pero también para recargar energías y continuar con los entrenamientos", señala el catalán en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, a la que llega tras pasearse por su 'casa', Sachsenring. "Alemania fue un fin de semana perfecto, donde supimos aprovechar al máximo cada oportunidad y sumar todos los puntos posibles, lo que nos permitió ascender a la tercera posición del Campeonato", resume el de Cervera.

Diferente va a ser un circuito de Silverstone, donde todo está más en el aire. "Silverstone es un circuito largo y extremadamente exigente, donde será necesario contar con una gran preparación física. Además, siempre está la incertidumbre del clima, que, como siempre, puede cambiar por completo el rumbo de la carrera", afirma el piloto español en declaraciones a su equipo.

Pecco Bagnaia, recuperado de la operación

Si Marc Márquez llega con expectación, Pecco Bagnaia lo hace tras una operación en el antebrazo y sabiendo que son sus últimos meses en Ducati antes de pasar a su gran rival, Aprilia.

“Silverstone es una pista físicamente exigente, a la que me enfrento justo después de la operación en el brazo. Me siento bien y he recuperado en estas semanas de descanso, pero aún no he vuelto a subir a una MotoGP, así que después del ‘fit to race’ será fundamental entender mis sensaciones y trabajar bien desde el principio", reconoce el dos veces campeón del mundo de MotoGP.

Bagnaia admite que Silverstone es uno de sus circuitos preferidos gracias al público. "Los aficionados son de los más cariñosos y el ambiente en la pista es de los más bonitos de todo el calendario”, reconoce.

En defensa de Pecco Bagnaia

Bagnaia corre un tramo de la temporada en el que se juega poco más allá de algún premio personal y de acabar bien en Ducati. El piloto de Turín, que marcha octavo en el Mundial con 143 puntos y cuatro podios, se ha encontrado con un defensor muy especial, el excampeón del mundo con Ducati Casey Stoner, quien defiende que, en los dos últimos años, Bagnaia no se ha podido lucir con el cambio de moto.

"Todo el mundo perdió la fe en Pecco, decían que no hacía más que quejarse, que era la misma moto -que en 2024-. Pero desde fuera, veía que la moto no era la misma. Es un piloto muy suave con todos los elementos y veía a la moto hacer cosas que no debería hacer. Teniendo en cuenta que Pecco es quien les dio su primer título después del mío, dos títulos seguidos y con un segundo puesto antes y después, que era el único piloto Ducati que realmente figuraba delante, de verdad que no ha sido bien tratado", señala el australiano, quien romper una lanza por el italiano.