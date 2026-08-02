Fernando Alonso se arrepiente y cambia su veredicto

El asturiano, que ahora ve algo más de luz en su túnel de Aston Martin, ha matizado las palabras que pronunció hace unas semanas

Fernando Alonso ha dado marcha atrás. O ha pedido perdón a su manera. Y es que el asturiano parece haber encontrado algo de luz en su oscuro túnel de Aston Martin y se ha marchado de vacaciones con su maleta cargada de optimismo. Con su equipo y con el futuro de la Fórmula 1.

Tanto es que así, que el ovetense, quien todavía tiene por decidir su futuro en el Gran Circo, ha optado por romper ahora una lanza a favor de la competición.

Después de haber sido de las voces más críticas hace algunas semanas con el nuevo reglamento, el bicampeón del mundo, que sabe de su influencia en el resto de protagonistas, ha matizado sus palabras para intentar no echar más leña al fuego de las unidades de potencia de 2026.

La mayor dependencia de la energía eléctrica y las diferencias en la gestión de las baterías han provocado críticas de pilotos y equipos, pero el asturiano cree que hay que tener paciencia porque todo irá a mejor. Al menos, por lo que ha vivido en su larga experiencia en la F1.

"Creo que la Fórmula 1 siempre ha sido un poco así, no creo que los pilotos lo decidieran todo en el pasado, ni siquiera cuando teníamos control de tracción y otras ayudas. Era algo muy específico de cada escudería, desarrollado por cada uno de una manera diferente, con filosofías distintas", ha subrayado.

"Pisabas el acelerador a la salida de las curvas y algunos coches se comportaban mucho mejor que otros. No se trata solo del talento del piloto o de su intervención", recalca el ovetense.

"Lo mismo ocurre con las salidas. Llevo 25 años encargándome de las salidas y hemos tenido muchos reglamentos diferentes. Al fin y al cabo, siempre había algunos coches y algunos equipos que salían mejor que otros, con ambos monoplazas. No se trata solo de que alguien hiciera algo diferente con el embrague, con una técnica o con la dosificación del acelerador. Los dos coches de un equipo podían ser muy buenos o muy malos", puntualizó.

Fernando Alonso pide paciencia

Fernando Alonso está demostrando que la paciencia es una de sus grandes virtudes. Porque, pese a haber tenido el peor coche de la parrilla durante casi la primera mitad del campeonato, no ha perdido la esperanza en ningún momento. Pero claro, no todos los pilotos son como él. Y por eso ha hecho una valoración para que el resto intente tenerla también.

Hay que mejorar el reglamento, sí, pero todo es cuestión de tiempo: "Creo que el equipo siempre es el que marca el rendimiento. Pero sí, creo que con estas normas actuales y sobre todo con el uso de las baterías, hay algo que hay que arreglar y mejorar. Creo que eso se entiende perfectamente. De hecho, estamos en la primera mitad de este ciclo normativo, en el primer año, y ya se habla de 2030 o 2031 y del V8. Para el año que viene, ya se ha aprobado el cambio en la parte del motor que se basa en la combustión frente a la electricidad. Hay avances, y tanto el deporte como los equipos y todos lo tienen muy claro".

Por último, en su última intervención mediática antes de marcharse de vacaciones, Fernando hizo con las paces con la FIA: "Soy optimista respecto al futuro: creo que las cosas mejorarán y que se comprenderá mejor cuáles deben ser las normas y cómo deben ser los coches".

El futuro de Fernando Alonso sigue en al aire

Y mientras Alonso valora el futuro de la F1, ha comenzado ya el mes decisivo para saber qué hará con su futuro más allá de 2026. El asturiano ha dejado claro que seguirá luciendo los colores verde, ya que tiene contrato con Aston Martin.

Pero lo que no está confirmado es si seguirá pilotando o comenzará su camino como asesor dentro de Silverstone, que es el otro puesto que ha dejado claro que le gustaría desempeñar para desvincularse del Gran Circo. Además, este papel podría compaginarlo perfectamente con sus otros retos pendientes, como correr el Dakar otra vez o las carreras de resistencia que tan bien se le dan.

Por si acaso, el expiloto británico David Coulthard le ha dejado un mensaje en el podcast Up to Speed por si todavía se encontrara en un mar de dudas: "Hay que decir que Aston Martin lo ha hecho muy, muy mal. Les faltaba alrededor de un segundo por el motor y un par de segundos por el coche. Pero fíjate bien en lo que digo: serán el equipo que más mejore en los dos próximos años y voy a predecir que ganarán carreras en los dos próximos años".